Emergencias
Rescatado inconsciente del agua un hombre en la playa de Los Castillicos de San Javier
El hombre de 56 años sufría una parada cardiorespiratoria cuando lo encontraron
Europa Press
Un hombre de 56 años ha sido rescatado del agua inconsciente en la playa de Los Castillicos, ubicada en la pedanía de Santiago de la Ribera, en San Javier, han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias Región de Murcia.
El suceso ocurrió el sábado, sobre las 11.55 horas, cuando una llamada realizada al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia alertaba de que un varón de 56 años había sido rescatado del agua en estado inconsciente.
Los socorristas asignados al puesto de vigilancia de la zona le practicaron inmediatamente maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando recuperar al afectado de la parada cardiorrespiratoria en la que se encontraba.
Al lugar se desplazó rápidamente una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, cuyo personal sanitario estabilizó al paciente y procedió a su traslado al Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor.
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