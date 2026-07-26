Circula ebrio y en sentido contrario durante diez kilómetros por la autovía entre San Javier y Murcia

Un conductor está siendo investigado por cometer varios delitos contra la seguridad vial. El hombre, en estado de ebriedad, habría circulado en sentido contrario durante diez kilómetros por la autovía RM-19 del Mar Menor cuando fue interceptado por los agentes de la Guardia Civil. Posteriormente, la persona intentó evitar el control de alcohol y drogas, tras ser detenido por segunda vez en menos de cuatro horas.

Según informó la Guardia Civil en una nota de prensa, el turismo fue interceptado entre los kilómetros 10 y 21, cuando conducía hacia San Javier por los carriles de la calzada que llevan a Murcia.

Una vez fue detenido el coche, los agentes le practicaron al conductor las pruebas de alcoholemia que dieron positivas. Concretamente, indicaron 0,69 mg/l de alcohol en sangre -el límite establecido por la ley se encuentra en 0,5 mg/l-.

Dado el estado de ebriedad del sujeto y los delitos contra la seguridad que había cometido, los miembros del cuerpo benemérito inmovilizaron el turismo e instruyeron diligencias al conductor como presunto autor de los siguientes delitos: conducción temeraria y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

No obstante y para sorpresa de la Guardia Civil, tres horas más tarde volvieron a encontrar al mismo coche circulando, pese a estar inmovilizado. El individuo conducía en marcha atrás en el acceso a la A-7 con la, según indican, "aparente intención de evitar el control de alcohol y drogas".

Tras ser detenido, los guardias civiles determinaron que se trataba del mismo vehículo investigado horas antes. En esta ocasión, los resultados del control de alcoholemia arrojaron positivos de 0,52 mg/l y 0,51 mg/l.

Más allá de los resultados positivos en la prueba de aire, el conductor también incumplió la medida de inmovilización que impusieron los agentes sobre su coche durante la primera intervención.

En este sentido, nuevamente le instruyeron otro delito por conducir con una tasa de alcohol superior a la legalmente establecida y, esta vez, le retiraron el turismo.

Imagen de archivo de un control de alcoholemia. / David Arjona EFE

Pena

La Guardia Civil aclaró en la nota de prensa las posibles consecuencias de los supuestos delitos cometidos por este conductor. Se trata de dos por conducir con una tasa de alcohol superior a la establecida (artículo 379.2 del Código Penal), castigado con penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses. Además de la privación del derecho a conducir por un tiempo de más de un año y hasta cuatro años.

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A todo esto se le suma la agravante del incumplimiento de la inmovilización impuesta por los agentes a su vehículo y la reincidencia por alcoholemia positiva. El tercer delito sería la conducción temeraria (artículo 380 del Código Penal), que conlleva pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir por tiempo de más de un año y hasta seis años.