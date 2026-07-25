Salvaje tirón en Lorca: arroja a una mujer de 67 años por las escaleras y le rompe los dos brazos para robarle el bolso

Un sujeto de 34 años de edad ha sido detenido como presunto autor de un salvaje tirón de bolso acontecido esta semana en Lorca, informan fuentes cercanas al caso. El sospechoso, supuestamente, arrojó escaleras abajo a su víctima, una mujer de 67 años, para quitarle sus pertenencias.

En concreto, los hechos tuvieron lugar el pasado lunes, cuando este individuo, presuntamente, abordó a una mujer a la que no conocía de nada en la vía pública, en concreto en una zona donde hay una escalera, y se abalanzó sobre ella, a fin de sustraerle el bolso que portaba.

Llegó a perder piezas dentales

El delincuente habría empleado tal violencia que la señora acabó cayéndose por las escaleras: Reusltado: fracturas en ambos brazos, contusiones por todo el cuerpo y pérdida de piezas dentales, indican las mismas fuentes.

Al tener conocimiento de lo sucedido, la prioridad era la atención sanitaria a la afectada y que la viesen los profesionales de un centro médico, para recibir asistencia con urgencia. Al escenario se movilizaron agentes de la Policía Nacional, Cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación.

Las pesquisas policiales dieron su fruto y llevaron al arresto del sospechoso, un varón extranjero nacido en 1992. Fue capturado y puesto a disposición judicial, por un delito de robo con violencia o otro de lesiones, en los juzgados de la Ciudad del Sol, de donde salió para ser llevado a la cárcel. En concreto, la autoridad judicial decretó prisión provisional, comunicada y sin fianza. La razón principal, además de la gravedad de los delitos que se le imputan: posibilidad de reiteración delictiva.

Otro violento tirón en Murcia

La Policía Nacional hacía público este viernes que un joven había sido sido detenido y mandado a la cárcel por robar una cadena del tirón a una mujer de 85 años, en esta ocasión en el centro de Murcia. Ocurría hace unos días, sobre las seis de la tarde, por la zona entre Acisclo Díaz y San Esteban.

Cuando la víctima se disponía a entrar a su portal, acompañada de su esposo, el ladrón "la abordó por la espalda y le arrancó de un fuerte tirón la cadena que portaba en el cuello". La señora cayó al suelo y sufrió lesiones en la cabeza y en la espalda, mientras que el delincuente echó a correr. Afortunadamente, las lesiones de esta vecina no fueron graves.