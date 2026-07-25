Un incendio provocado por los petardos que tiraron unos jóvenes amenaza el Cerro del Castillo de Yecla de madrugada

Un incendio forestal provocado, según se investiga, por un grupo de jóvenes que lanzaba petardos alarmó a medianoche a los vecinos de las inmediaciones del Cerro del Castillo de Yecla, informan fuentes policiales. El fuego generó mucha alarma debido a la cercanía de zonas residenciales.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local del citado municipio del Altiplano, así como efectivos de los Bomberos del Consorcio, que lograron cercar las llamas y evitar que se propagasen. Testigos aseguraron que la maleza seca que se acumula en la zona, la Calle Saliente, fue gasolina para el incendio, que calcinó, según los cálculos de la Policía, 500 metros cuadrados de matorrales.

Bomberos y policías locales, en el lugar del incendio de Yecla de madrugada. / Policía Local

Una vecina comentó al respecto que "lo peor es que ahí vive una persona que tiene dificultades para moverse", al tiempo que destacó que "a esa hora, un incendio así pudo haber salido muy mal". Asimismo, se dirigió "a las señoras que permiten que sus hijos jueguen con petardos", a las cuales, a su juicio, "deberían de aplicarle una multaza, para que aprendan a respetar a la comunidad". Otra mujer apostilló que "hay que tener muy poca vergüenza".

Fuentes policiales remarcan a la población que se abstengan de usar cualquier tipo de material pirotécnico en todo el municipio (y en toda la Región), especialmente cerca de los montes, debido al elevado riesgo de incendio que existe. En el caso del Altiplano, para más inri, el riesgo se considera extremo.

De ahí que los responsables de velar por la seguridad hagan un llamamiento a la ciudadanía: eviten cualquier actividad que pueda generar chispas o fuego en calles, plazas, parques, jardines, playas, terrazas, patios, zonas comunitarias, áreas residenciales y, sobre todo, cerca de la sierra.