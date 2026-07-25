Emergencias
Un incendio provocado por los petardos que tiraron unos jóvenes amenaza el Cerro del Castillo de Yecla de madrugada
El fuego, que habría sido producto de la negligencia de un grupo de chicos, se desató a medianoche y causa alarma debido a la cercanía de zonas residenciales
Un incendio forestal provocado, según se investiga, por un grupo de jóvenes que lanzaba petardos alarmó a medianoche a los vecinos de las inmediaciones del Cerro del Castillo de Yecla, informan fuentes policiales. El fuego generó mucha alarma debido a la cercanía de zonas residenciales.
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local del citado municipio del Altiplano, así como efectivos de los Bomberos del Consorcio, que lograron cercar las llamas y evitar que se propagasen. Testigos aseguraron que la maleza seca que se acumula en la zona, la Calle Saliente, fue gasolina para el incendio, que calcinó, según los cálculos de la Policía, 500 metros cuadrados de matorrales.
Una vecina comentó al respecto que "lo peor es que ahí vive una persona que tiene dificultades para moverse", al tiempo que destacó que "a esa hora, un incendio así pudo haber salido muy mal". Asimismo, se dirigió "a las señoras que permiten que sus hijos jueguen con petardos", a las cuales, a su juicio, "deberían de aplicarle una multaza, para que aprendan a respetar a la comunidad". Otra mujer apostilló que "hay que tener muy poca vergüenza".
Fuentes policiales remarcan a la población que se abstengan de usar cualquier tipo de material pirotécnico en todo el municipio (y en toda la Región), especialmente cerca de los montes, debido al elevado riesgo de incendio que existe. En el caso del Altiplano, para más inri, el riesgo se considera extremo.
De ahí que los responsables de velar por la seguridad hagan un llamamiento a la ciudadanía: eviten cualquier actividad que pueda generar chispas o fuego en calles, plazas, parques, jardines, playas, terrazas, patios, zonas comunitarias, áreas residenciales y, sobre todo, cerca de la sierra.
- Un informe alerta de que las playas de La Manga podrían perder hasta cinco metros
- El fuego devora el monte en Mazarrón y Fuente Álamo y obliga a desalojar a los vecinos de tres urbanizaciones cercanas
- Reventones térmicos, tormentas de barro y temperaturas récord: La Región de Murcia vive el día más caótico del verano
- Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España
- Frenan el avance de las llamas en Fuente Álamo y Mazarrón: el fuego calcina más de 220 hectáreas de la sierra
- Dos vecinos, al hospital tras desatarse un incendio en un edificio de 8 plantas de la calle Isaac Albéniz de Murcia
- El Real Murcia mete el traspaso de Flakus en el concurso de acreedores
- Regresa el concurso de lanzamiento de ladrillo en Sangonera la Verde: 200 litros de cerveza en juego