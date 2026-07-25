Investigado un vecino de Bullas por provocar un incendio forestal con su barbacoa

Un vecino del municipio murciano de Bullas está siendo investigado por la Guardia Civil por haber provocado un incendio forestal con su barbacoa. Los agentes dieron a conocer, a través de una nota de prensa, que el siniestro de la zona de El Castillico, que tuvo lugar el pasado 4 de julio, se originó debido a unos restos de una parrilla que se encontraban junto a un vallado que delimitaba dos fincas y que tenía conexión directa con el monte.

Concretamente, encontraron que en el punto de inicio del fuego -la 'frontera' entre las dos fincas- había restos de carbón vegetal y cáscaras de almendra. El cuerpo benemérito afirma que de la investigación pudieron esclarecer que el efecto del viento y la pendiente de la zona facilitaron que el fuego se extendiera rápidamente desde el lugar en el que se encontraban los residuos.

Con todo esto, investigan a un vecino por ser responsable de la presunta negligencia. A la persona se le ha instruido diligencias como posible autor del incendio forestal por negligencia o imprudencia.

Un agente de la Guardia Civil revisa pruebas en la zona del incendio. / Guardia Civil

El incendio

El fuego llegó a quemar media hectárea (5.000 metros) de monte el pasado 4 de julio. Las llamas se propagaron por el paraje del Castellar, en Bullas. Al lugar se desplazaron los servicios de emergencias, agentes medioambientales y los bomberos de Caravaca de la Cruz, además de La Guardia Civil, La Policía Local y Protección Civil.

Más allá de los efectivos terrestres, también movilizaron a dos helicópteros de extinción de incendios del Plan Infomur de la Comunidad. Tal y como recordaron en la nota de prensa, la "rápida intervención de los servicios de emergencia permitió que el siniestro estuviera controlado una hora después de ser declarado".

Si bien el fuego no provocó daños sobre vidas humanas, sí que obligó a desalojar una treintena de personas que se encontraban en las viviendas de la zona. A toda la operación de extinción del fuego y posterior investigación para determinar las causas le llamaron 'Le Castle'.

Medidas de prevención

La Guardia Civil aprovechó la ocasión para recordar las medidas de prevención de incendios forestales en la Región de Murcia. Entre ellas se encuentra la etapa de riesgo alto de incendios en los montes: 1 de junio al 30 de septiembre (incluyendo ambos meses).

Por otra parte, subrayan que está prohibido llevar a cabo cualquier tipo de quema agrícola y forestal durante este periodo de peligro. De cualquier forma, el uso de fuego al aire libre está sancionado por la ley durante todo el año, salvo en lugares donde exista autorización.

Se establece como zonas de riesgo alto por incendio forestal las zonas forestales de los términos municipales de Abanilla, Abarán, Albudeite, Aledo, Alhama de Murcia, Archena, Blanca, Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Cieza, Fortuna, Jumilla, Librilla, Lorca, Moratalla, Mula, Murcia, Ojós, Pliego, Ricote, Totana, Ulea y Villanueva del Río Segura