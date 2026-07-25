El incendio en el bloque de Isaac Albéniz en Murcia deja a los vecinos sin luz en pleno verano y va para largo: "Ruina total eléctrica"

"Ruina total eléctrica". Es lo que han determinado los especialistas que padece la instalación del edificio de Isaac Albéniz, en Murcia, que fue escenario de un incendio este viernes. Como consecuencia de esta circunstancia, los vecinos están sin luz en un verano en el que aguantar en casa sin aire acondicionado ni ventiladores se hace especialmente complicado. Con este panorama, algunos residentes se han visto obligados a dejar sus viviendas e instalarse en domicilios de familiares y amigos, incluso en hoteles, mientras se subsana una avería que va para largo.

Así lo manifestaron a este diario vecinos afectados, que detallaron que, tras el suceso, los profesionales que se movilizaron al inmueble les explicaron que no queda más remedio que rehacer toda la instalación eléctrica: primero, en el cuadro de transformadores, y de ahí a todos los pisos de un bloque de 8 plantas. Los trabajos se prolongarán durante semanas, puesto que los cables de todo el edificio están quemados, apuntaron los perjudicados.

Entrada al edificio de Isaac Albéniz donde se produjo el incendio el viernes. / Bomberos

Los ascensores no funcionan. Los afectados que viven en las plantas más altas subieron por las escaleras para tratar de sacar cosas imprescindibles de sus moradas o recuperar comida de los frigoríficos, para trasladarla a sus residencias temporales, mientras dure la incidencia. Será más adelante cuando se planteen con la aseguradora qué va a pasar.

Temen que haya vandalismo

Por otro lado, algunos de los residentes manifestaron su preocupación ante el hecho de que el suyo se convierta en un edificio "fantasma" al ser temporalmente inhabitable y reciba la visita de vándalos o incluso de okupas en un momento, con agosto a las puertas, en el que se reduce drásticamente la población en los cascos urbanos, porque la gente (que puede) se va a la playa.

Con este panorama, los investigadores también tratan de determinar qué pudo pasar para que saltase la chispa o si alguien manipuló el cuadro de contadores en el que se desató un fuego que mandó a dos hombres, de 66 y 59 años, al hospital por tragar humo. Fueron trasladados por una ambulancia no asistencial al Morales Meseguer, para valoración médica", detalló Emergencias en su web.

Fuentes de los Bomberos de Murcia precisaron, al concluir el incendio, que "la caja de escalera se encontraba inundada de humo" y confirmaron que no se desalojó el edificio, sino que todos los residentes fueron confinados en sus viviendas. Una vez extinguido el incendio, "hemos comprobado que viviendas y ocupantes se encontraban en perfecto estado".