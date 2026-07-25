Arde una casa cueva de madrugada en Jumilla.

La alerta saltó a las cinco de la mañana, hora a la que una llamada al 112 avisaba de un incendio en una casa cueva situada en la calle Distrito Tercero del casco urbano de Jumilla, tal y como detalla Emergencias en su web.

Al lugar se movilizaron primero agentes de la Policía Local, que, al ver el abundante humo, pidieron la intervención de bomberos. En la casa cueva no había en ese momento seres humanos, aunque, de acuerdo con Emergencias, sí "se encontraban animales", sin precisar qué animales. Esto lo dijo la persona que llamó al 112 para alertar del fuego.

Así, se desplazaron efectivos de los Bomberos del Consorcio, que sofocaron las llamas y volvieron a su base sobre las ocho y media de la mañana de este sábado. "No se han registrado heridos y no se ha precisado asistencia sanitaria alguna", apunta el 112.

Aunque en el momento de desatarse el fuego no había ninguna persona en la casa cueva, en la imagen difundida por Emergencias para informar de la noticia se aprecia ropa de varón tendida, una silla y lo que parece una especie de somier, lo que hace presuponer que alguien estaría viviendo (seguramente malviviendo) en el lugar.