Tribunales
Agrede sexualmente y golpea a una mujer en Cartagena porque se negó a acostarse con él
El hombre siguió a la víctima hacia el baño y ahí comenzó a someterla a tocamientos: como le dijo que no, la emprendió a puñetazos contra ella
Un hombre ha sido condenado por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, por agredir sexualmente y pegar puñetazos a una mujer que se negó a acostarse con él. El episodio aconteció en diciembre de 2023, en Cartagena, aunque ha sido en el presente año 2026 cuando salió el juicio y se dictó la sentencia.
Tal y como consta en el relato de hechos probados de la resolución, a la que ha tenido acceso este diario, el individuo (extranjero, sin antecedentes penales y residente en la Región) se personó en la casa de su víctima, un domicilio en el municipio de Cartagena, y trató de tener relaciones sexuales con ella.
La afectada se introdujo en el aseo, el sujeto fue tras ella y «con ánimo libidinoso, le bajó los pantalones y comenzó a tocarle el muslo al tiempo que la mordía el labio, procediendo la mujer a negarse a tener relaciones con él y comenzando el mismo a propinarle puñetazos en la espalda a la misma», detalla el tribunal.
Lesiones en la espalda y el pecho
La víctima resultó herida. En concreto, presentaba lesiones en la espalda, en el pecho, en el labio y en los muslos. Denunció lo sucedido y, como el hombre estaba plenamente identificado, fue localizado y procesado. El asunto se judicializó y, casi tres años después, hay resolución firme.
Y es firme porque el caos se saldó con una conformidad por la cual el procesado admitía ser el autor de los delitos que se le imputaban y, a cambio, su abogado obtenía un pacto que le beneficiaba y le libraba de entrar en prisión. Además, se le permitía pagar a plazos la indemnización a su víctima.
De esta forma, el tribunal condenó al hombre, por un delito de agresión sexual, a una pena de dos años de cárcel y le impuso la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de su víctima (y de comunicarse con ella por medio alguno) durante tres años. Asimismo, se decreta que pasará un lustro en libertad vigilada.
Además, es condenado, por un delito leve de lesiones, a un mes de multa, con una cuota diaria de 4 euros. En total, 120 euros. El agresor sexual tendrá que indemnizar a la perjudicada con 2.000 euros por el daño moral y con 1.250 por las lesiones sufridas.
«Concedemos la suspensión de la ejecución de la pena de prisión condicionada a que el condenado no cometa delito alguno en un plazo de tres años y al pago de la responsabilidad civil», recalca la sentencia, que es firme y fue dictada in voce en el acto de la vista oral en la ciudad portuaria.
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