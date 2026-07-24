Sucesos
Roba en cuatro días un frigorífico de una casa, tres televisores de un bar y un ordenador de un colegio de Abanilla
La Policía Local y la Guardia Civil arrestan al sospechoso, vecino del pueblo, recuperan el botín y lo devuelven a sus legítimos dueños
Robó en apenas cuatro días una nevera de una casa, tres televisores de un bar y un ordenador de un colegio de Abanilla. La Policía Local y la Guardia Civil le pararon los pies, arrestaron al sospechoso, recuperaron el botín y se lo hicieron llegar a sus dueños. El individuo, no obstante, ya está en libertad con cargos.
Según detalló la Benemérita en una nota, "en uno de los robos, cometido en una vivienda, el presunto autor del mismo consiguió sustraer un frigorífico; en el robo cometido en un centro educativo, además de sustraer un ordenador, produjo cuantiosos daños materiales por rotura de puertas y ventanas", mientras que "en el local de restauración, consiguió sustraer tres televisores y un teléfono móvil".
Los investigadores, al realizar las correspondientes inspecciones oculares en el centro educativo y el local de restauración, comprobaron que diversos objetos ya habían sido desmontados y preparados junto a las salidas para facilitar su posterior sustracción, resalta la nota policial, que añade que "dada la proximidad temporal entre los tres robos y el modus operandi empleado, los agentes sospecharon que tras estos se podría encontrar el mismo autor".
Grabado por las cámaras
Como se suele hacer en estos casos, se procedió a visionar las cámaras de seguridad, que, efectivamente, habían captado al delincuente. Primero se identificó, luego se localizó y recientemente se capturó. Se trataba de un vecino del pueblo, con antecedentes por delitos de naturaleza similar, relatan desde el Instituto Armado.
El sospechoso, al cual se le atribuye la presunta autoría de tres delitos de robo con fuerza, quedó en libertad con cargos tras pasar por el Juzgado de Guardia. "En esta actuación se han recuperado parte de los efectos sustraídos, entre los que se encuentran un frigorífico, un ordenador, tres televisores y un teléfono móvil, los cuales han sido entregados a sus legítimos propietarios", apostillan desde el Cuerpo.
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