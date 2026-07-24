Pillados con más de media tonelada de uvas robadas en el maletero de su coche tras una persecución policial por Murcia

Fueron sorprendidos con más de media tonelada de uvas robadas en el maletero de su coche tras una persecución policial por Murcia. O, como indicó la Policía Local en sus redes sociales para informar del asunto: "¡Pillados con la 'manos en la masa'... y la fruta en el coche!"

Y es que, de acuerdo con el Cuerpo, "una patrulla de Espinardo detuvo en Cobatillas a los presuntos autores del hurto de 560 kilogramos de uva, tras huir poniendo en riesgo a la ciudadanía". Cuando les dieron el alto, y abrieron el turismo, los agentes encontraron la fruta apretada en el maletero.

Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hacen hincapié desde hace años en la importancia de que agricultores y ganaderos denuncien cualquier robo que sufran en sus fincas. Los hurtos en explotaciones agrícolas de cítricos están a la orden del día, con frutas y verduras sustraídas para ser puestas a la venta de forma ilícita.

A su dueño o a la beneficencia

Generalmente, cuando la Policía Local requisa un coche lleno de frutas robadas, la descripción de la mercancía y su cantidad queda depositada a disposición de su dueño. La Policía también se ocupa de la retirada y depósito del vehículo utilizado para el transporte de esos productos, que queda a disposición judicial.

Si no se sabe quién es el legítimo propietario de los productos, o las gestiones para identificarlo no dan resultado (se dan casos, incluso, de renunciar a su recuperación cuando son informados), se procede a donarlos a entidades benéficas del municipio de Murcia, tras el informe favorable de Salud Municipal de que son aptos para su consumo. Si no, se destruyen.