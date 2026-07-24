Sucesos
Pillados con más de media tonelada de uvas robadas en el maletero de su coche tras una persecución policial por Murcia
La patrulla interceptó a la altura de Cobatillas a los presuntos autores de un hurto habitual en fincas de la Región
Fueron sorprendidos con más de media tonelada de uvas robadas en el maletero de su coche tras una persecución policial por Murcia. O, como indicó la Policía Local en sus redes sociales para informar del asunto: "¡Pillados con la 'manos en la masa'... y la fruta en el coche!"
Y es que, de acuerdo con el Cuerpo, "una patrulla de Espinardo detuvo en Cobatillas a los presuntos autores del hurto de 560 kilogramos de uva, tras huir poniendo en riesgo a la ciudadanía". Cuando les dieron el alto, y abrieron el turismo, los agentes encontraron la fruta apretada en el maletero.
Desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hacen hincapié desde hace años en la importancia de que agricultores y ganaderos denuncien cualquier robo que sufran en sus fincas. Los hurtos en explotaciones agrícolas de cítricos están a la orden del día, con frutas y verduras sustraídas para ser puestas a la venta de forma ilícita.
A su dueño o a la beneficencia
Generalmente, cuando la Policía Local requisa un coche lleno de frutas robadas, la descripción de la mercancía y su cantidad queda depositada a disposición de su dueño. La Policía también se ocupa de la retirada y depósito del vehículo utilizado para el transporte de esos productos, que queda a disposición judicial.
Si no se sabe quién es el legítimo propietario de los productos, o las gestiones para identificarlo no dan resultado (se dan casos, incluso, de renunciar a su recuperación cuando son informados), se procede a donarlos a entidades benéficas del municipio de Murcia, tras el informe favorable de Salud Municipal de que son aptos para su consumo. Si no, se destruyen.
- Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España
- El fuego devora el monte en Mazarrón y Fuente Álamo y obliga a desalojar a los vecinos de tres urbanizaciones cercanas
- Un terremoto vuelve a sacudir la Región de Murcia: el epicentro se registra esta vez en Abarán
- Reventones térmicos, tormentas de barro y temperaturas récord: La Región de Murcia vive el día más caótico del verano
- Tensión en el barrio murciano de El Carmen por una partida de 1.100 euros: 'No queremos que se pierda ni un céntimo
- Murcia vuelve a convertirse en un plató de cine: esta calle estará cortada tres días por el rodaje de 'La vida después'
- La Región toma medidas ante la alerta roja por calor: La Comunidad activa el protocolo Meteomur y la preemergencia de Protección Civil
- Asaltan un garaje de Archena y roban un coche de alta gama y cuatro tarjetas de crédito con las que se gastan 1.500 euros en ropa