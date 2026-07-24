Emergencias
Dos vecinos, al hospital tras desatarse un incendio en un edificio de la calle Isaac Albéniz de Murcia
La alarma salta sobre las dos de la tarde y moviliza a policías, bomberos y dos ambulancias al bloque de pisos
El aviso saltó sobre las dos de la tarde, en un bloque de pisos ubicado en la calle Isaac Albéniz, en Murcia. Testigos llamaron a Emergencias: se estaba produciendo un incendio en un inmueble. Se precisaba de personal antiincendios y ayuda sanitaria urgente.
Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y Nacional, efectivos de los Bomberos de Murcia en cuatro vehículos y dos ambulancias, una del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y la segunda no asistencial. Los sanitarios atendieron a dos hombres que habían tragado humo y los trasladaron al Morales Meseguer, el hospital más próximo, confirman desde Emergencias.
Los policías procedieron a cortar la calle, para que los servicios de emergencia trabajasen mejor. En cuanto al origen del fuego, se investiga si estuvo en el cuadro de contadores del edificio, el cual, indican testigos, no fue desalojado del todo: los profesionales que luchan contra el fuego dijeron a los vecinos que permaneciesen en el interior de sus hogares, para mayor seguridad.
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