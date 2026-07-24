Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SMS prótesis MurciaAcuerdo bomberosRobo cadena MurciaCandidato euro MurciaFlakus Real MurciaGalgo perdido Jumilla
instagramlinkedin

En Villarrobledo

Un hombre se atrinchera en su vivienda en Albacete con una escopeta

Ha sido el hermano del atrincherado quien ha dado la voz de alarma

Un agente de la Guardia Civil.

Un agente de la Guardia Civil. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Toledo

Un hombre, del que se desconocen más datos, se ha atrincherado este viernes en su vivienda de Villarrobledo (Albacete) con una escopeta, ante lo cual se ha desplazado la Guardia Civil para hacerse cargo de la situación.

Fuentes de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha han informado a EFE de que ha sido el hermano del atrincherado quien ha dado la voz de alarma de que su hermano le ha echado de la vivienda, ante lo cual se ha movilizado la Unidad Especial de Intevención (UEI) de la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

Estas mismas fuentes han señalado que el hombre atrincherado tiene una escopeta en su vivienda, porque es cazador, y que ha lanzado un disparo al aire.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España
  2. El fuego devora el monte en Mazarrón y Fuente Álamo y obliga a desalojar a los vecinos de tres urbanizaciones cercanas
  3. Un terremoto vuelve a sacudir la Región de Murcia: el epicentro se registra esta vez en Abarán
  4. Reventones térmicos, tormentas de barro y temperaturas récord: La Región de Murcia vive el día más caótico del verano
  5. Tensión en el barrio murciano de El Carmen por una partida de 1.100 euros: 'No queremos que se pierda ni un céntimo
  6. Murcia vuelve a convertirse en un plató de cine: esta calle estará cortada tres días por el rodaje de 'La vida después'
  7. La Región toma medidas ante la alerta roja por calor: La Comunidad activa el protocolo Meteomur y la preemergencia de Protección Civil
  8. Asaltan un garaje de Archena y roban un coche de alta gama y cuatro tarjetas de crédito con las que se gastan 1.500 euros en ropa

La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio de Ávila

La Guardia Civil detiene a una persona e investiga a otra por causar el incendio de Ávila

Abanilla refuerza su apuesta por el desarrollo rural

Abanilla refuerza su apuesta por el desarrollo rural

FC Cartagena - Ipswich Town: Horario, dónde ver en TV el primer amistoso de pretemporada

FC Cartagena - Ipswich Town: Horario, dónde ver en TV el primer amistoso de pretemporada

El PSOE lleva a la Fiscalía la situación del CEIS por "estar en riesgo la seguridad de la ciudadanía y de los bomberos"

El PSOE lleva a la Fiscalía la situación del CEIS por "estar en riesgo la seguridad de la ciudadanía y de los bomberos"

El Leganés, rival del Jairis en las semifinales de la Supercopa Endesa

El Leganés, rival del Jairis en las semifinales de la Supercopa Endesa

Dos vecinos, al hospital tras desatarse un incendio en un edificio de la calle Isaac Albéniz de Murcia

Dos vecinos, al hospital tras desatarse un incendio en un edificio de la calle Isaac Albéniz de Murcia

Las consecuencias del reventón húmedo en Murcia: Casi 30 incidencias registradas

Las consecuencias del reventón húmedo en Murcia: Casi 30 incidencias registradas

Un nuevo programa de empleo forma en Caravaca a profesionales del bordado en seda y oro para garantizar el relevo generacional

Un nuevo programa de empleo forma en Caravaca a profesionales del bordado en seda y oro para garantizar el relevo generacional
Tracking Pixel Contents