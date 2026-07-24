Frenan el avance de las llamas en Fuente Álamo y Mazarrón: el fuego calcina más de 220 hectáreas de la sierra

El incendio forestal declarado en La Pinilla, entre Mazarrón y Fuente Álamo, se considera estabilizado, que no extinguido. Esto significa que el fuego ya no avanza sin control, por lo que los equipos de emergencias desplegados en el monte tienen la capacidad de dominarlo, aunque aún no lo hayan apagado. Desde el Ayuntamiento de Fuente Álamo anunciaron que se estabilizó a las 6.30 horas de este viernes, aunque "los equipos de emergencia continúan trabajando sobre el terreno para lograr su completa extinción y garantizar la seguridad de la zona".

Cuatro helicópteros (tres de la Comunidad y el de vigilancia y coordinación), brigadas forestales y bomberos permanecían en la zona, conocida como Sierra de la Perdiz. Según indicaron fuentes de los Bomberos, las llamas devoraron una superficie aproximada de 220 hectáreas.

Como es habitual, luchan contra el fuego, además de los policías y guardias civiles, agentes medioambientales, brigadas forestales terrestres, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y cuatro helicópteros, aunque estos aparatos no pueden volar de noche.

Voluntarios de la Cruz Roja habitúan las instalaciones de Camposol para acoger a los vecinos afectados por el fuego. / Cruz Roja

Las labores de extinción de las llamas se veían dificultadas por la fuerza de Eolo, en una tarde especialmente complicada en materia meteorológica en toda la Región. El avance del fuego obligaba, el jueves por la noche, a desalohar a vecinos de las urbanizaciones Camposol Sector A, El Saladillo y Country Club. "Durante la noche se llegó a alojar a 10 personas, este viernes por la mañana quedan 4", aputaron fuentes de Cruz Roja, que desplazó medios humanos y materiales al albergue habilitado en Camposol.

Al dispositivo de extinción se suma un amplio operativo de asistencia sanitaria y social de Cruz Roja. Según los datos facilitados, trabajan en la zona un Soporte Vital Básico (SVB) de Mazarrón con dos técnicos en emergencias sanitarias (TES), y otro de Águilas, también con dos TES, reforzado con personal de enfermería. A ellos se añaden cinco logistas de Mazarrón y cuatro de Águilas, un responsable de albergue y un técnico de intervención psicosocial, ambos de Águilas, además de un responsable del Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Mazarrón.

"Ya han podido regresar a sus casas"

El dispositivo de albergue fue desplegado en Camposol, concretamente en el Centro Social Los Palacios, habilitado para los vecinos afectados por el incendio. Muchos de los residentes que no tuvieron más remedio que dejar sus hogares optaron por pasar la noche en casa de familiares y amigos. Con el amanecer, siguen con interés las últimas informaciones que llegan desde el puesto de mando.

"Todas las personas que habían sido desalojadas de forma preventiva ya han podido regresar a sus viviendas", aseguró el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, quien precisó que "la superficie afectada podría alcanzar las 300 hectáreas".