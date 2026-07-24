Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SMS prótesis MurciaAcuerdo bomberosRobo cadena MurciaCandidato euro MurciaFlakus Real MurciaGalgo perdido Jumilla
instagramlinkedin

Tráfico

Estrella su coche contra una farola cuando conducía borracho por La Unión

El conductor, que resultó herido en el accidente, está investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial

El automóvil quedó con su parte frontal muy dañada tras el impacto.

El automóvil quedó con su parte frontal muy dañada tras el impacto. / Policía Local

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana Lucas

Ana Lucas

Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitados, resultó herido al estrellar su coche contra una farola cuando conducía borracho por La Unión, informan fuentes policiales. La Policía Local instruyó diligencias por un delito contra la seguridad vial y el sospechoso será llamado posteriormente por el Juzgado.

Los hechos tuvieron lugar por la noche, cuando el conductor, influido por el consumo de bebidas alcohólicas, perdió el control del volante, se salió de la carretera y colisionó contra un poste de alumbrado.

Al tener conocimiento del suceso, al lugar se movilizaron dos patrullas de la Policía Local de La Unión. El automóvil, un BMW, quedó con su parte frontal muy dañada tras el impacto, aunque el conductor se encontraba consciente, pese a lo aparatoso del golpe. No obstante, había sufrido lesiones: se hizo quemaduras al saltar el airbag.

Noticias relacionadas y más

Cuando la persona que iba al volante fue sometida a la pertinente prueba de detección de alcohol en el organismo, se detectó que iba bebida. El hombre, que arrojó un resultado de 0,70 mg/l, quedó en calidad de investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y fue trasladado al hospital para ser sometido a un examen médico más en profundidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un municipio de la Región de Murcia registra la temperatura máxima del verano en España
  2. El fuego devora el monte en Mazarrón y Fuente Álamo y obliga a desalojar a los vecinos de tres urbanizaciones cercanas
  3. Un terremoto vuelve a sacudir la Región de Murcia: el epicentro se registra esta vez en Abarán
  4. Reventones térmicos, tormentas de barro y temperaturas récord: La Región de Murcia vive el día más caótico del verano
  5. Tensión en el barrio murciano de El Carmen por una partida de 1.100 euros: 'No queremos que se pierda ni un céntimo
  6. Murcia vuelve a convertirse en un plató de cine: esta calle estará cortada tres días por el rodaje de 'La vida después'
  7. La Región toma medidas ante la alerta roja por calor: La Comunidad activa el protocolo Meteomur y la preemergencia de Protección Civil
  8. Asaltan un garaje de Archena y roban un coche de alta gama y cuatro tarjetas de crédito con las que se gastan 1.500 euros en ropa

Estrella su coche contra una farola cuando conducía borracho por La Unión

Estrella su coche contra una farola cuando conducía borracho por La Unión

Un Pogacar sobrenatural triunfa en Alpe d'Huez

Un Pogacar sobrenatural triunfa en Alpe d'Huez

Preacuerdo histórico para el CEIS: más efectivos y mejores retribuciones para los bomberos de la Región

Preacuerdo histórico para el CEIS: más efectivos y mejores retribuciones para los bomberos de la Región

Abanilla refuerza su apuesta por el desarrollo rural

Abanilla refuerza su apuesta por el desarrollo rural

FC Cartagena - Ipswich Town: Horario, dónde ver en TV el primer amistoso de pretemporada

FC Cartagena - Ipswich Town: Horario, dónde ver en TV el primer amistoso de pretemporada

El PSOE lleva a la Fiscalía la situación del CEIS por "estar en riesgo la seguridad de la ciudadanía y de los bomberos"

El PSOE lleva a la Fiscalía la situación del CEIS por "estar en riesgo la seguridad de la ciudadanía y de los bomberos"

El Leganés, rival del Jairis en las semifinales de la Supercopa Endesa

El Leganés, rival del Jairis en las semifinales de la Supercopa Endesa

Dos vecinos, al hospital tras desatarse un incendio en un edificio de la calle Isaac Albéniz de Murcia

Dos vecinos, al hospital tras desatarse un incendio en un edificio de la calle Isaac Albéniz de Murcia
Tracking Pixel Contents