Estrella su coche contra una farola cuando conducía borracho por La Unión

Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitados, resultó herido al estrellar su coche contra una farola cuando conducía borracho por La Unión, informan fuentes policiales. La Policía Local instruyó diligencias por un delito contra la seguridad vial y el sospechoso será llamado posteriormente por el Juzgado.

Los hechos tuvieron lugar por la noche, cuando el conductor, influido por el consumo de bebidas alcohólicas, perdió el control del volante, se salió de la carretera y colisionó contra un poste de alumbrado.

Al tener conocimiento del suceso, al lugar se movilizaron dos patrullas de la Policía Local de La Unión. El automóvil, un BMW, quedó con su parte frontal muy dañada tras el impacto, aunque el conductor se encontraba consciente, pese a lo aparatoso del golpe. No obstante, había sufrido lesiones: se hizo quemaduras al saltar el airbag.

Cuando la persona que iba al volante fue sometida a la pertinente prueba de detección de alcohol en el organismo, se detectó que iba bebida. El hombre, que arrojó un resultado de 0,70 mg/l, quedó en calidad de investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y fue trasladado al hospital para ser sometido a un examen médico más en profundidad.