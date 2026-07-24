A la cárcel por robar una cadena del tirón a una mujer de 85 años en pleno centro de Murcia

Un joven de 24 años, cuya identidad no ha sido facilitada, ha sido detenido y mandado a la cárcel por robar una cadena del tirón a una mujer de 85 años en el centro de Murcia. Ocurría hace unos días, sobre las seis de la tarde, por la zona entre Acisclo Díaz y San Esteban.

Según informa la Policía Nacional en una nota, cuando la víctima se disponía a entrar a su portal, acompañada de su esposo, el ladrón "la abordó por la espalda y le arrancó de un fuerte tirón la cadena que portaba en el cuello". La señora cayó al suelo y sufrió lesiones en la cabeza y en la espalda, mientras que el delincuente echó a correr.

¿Tenía un cómplice?

Un vecino que presenció lo sucedido corrió tras él y le dio alcance. Tras 'engancharlo', él y otros testigos llamaron al 091 y al lugar se movilizaron agentes de la Policía Nacional, Cuerpo competente para hacerse cargo del caso. El individuo se resistió a la detención: se mostró nervioso y alterado.

Sin embargo, cuando fue interceptado, el sospechoso no llevaba encima la cadena que le sustrajo a la mujer, algo que hace pensar a los investigadores que actuó en compañía de, al menos, otra persona más, a la cual le habría hecho entrega del botín con celeridad.

El sospechoso, a quien le constan varios antecedentes por la comisión de hechos similares en el presente año, detalló la Policía, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia como presunto autor de un delito de robo con violencia. De la Ciudad de la Justicia, a la cárcel: la autoridad judicial lo mandó a prisión provisional, comunicada y sin fianza, al apreciar riesgo de reiteración delictiva.

En cuanto a la víctima, sufrió lesiones que, afortunadamente, fueron leves, y de las cuales fue atendida en su centro de salud. No precisó ser trasladada a un hospital.