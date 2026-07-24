El horror tras las puertas de un albergue de Jumilla: rescatan a un galgo moribundo y hallan los huesos de otro que llevaba muerto más de un año

Dos galgos "en unas condiciones higiénicosanitarias ínfimas y absolutamente incompatibles con el bienestar animal". Es lo que agentes de la Guardia Civil encontraron en un albergue de animales Jumilla de donde, sin embargo, solo pudieron salvar a un perro: al otro lo había hecho desaparecer, presuntamente, su dueño antes de que el Seprona volviese. El propietario de los animales está investigado, aunque no detenido, y se enfrenta a cargos por maltratar a los animales en un recinto lleno de excrementos, informó la Benemérita en una nota.

En concreto, especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) "iniciaron las actuaciones hace unas semanas, cuando, dentro de un servicio propio de la especialidad, detectaron la existencia de un inmueble en una parcela del municipio jumillano, lugar de albergue de varios canes, que se encontraba en deplorables condiciones higiénicosanitarias y con escasez de agua y comida", precisa el comunicado.

Exterior del habitáculo donde estaban los canes, en una imagen remitida por la Benemérita. / Guardia Civil

Durante la inspección, la patrulla "verificó que en el habitáculo había una acumulación masiva de deyecciones, restos de materiales cortantes y deteriorados, impregnación por humedad en los paramentos verticales y una total ausencia de ventilación, lecho higiénico, agua potable o sustento alimenticio, lo que constituía unas pruebas indiciarias de un confinamiento severo y prolongado".

Además, los guardias civiles "hallaron dos canes que manifestaban un estado de caquexia severa con una delgadez notable derivada de una prolongada omisión de cuidados básicos, todo ello ratificado mediante el informe pericial emitido por el veterinario oficial, que concluyó que la permanencia de los especímenes en dicho emplazamiento comportaba un compromiso vital inmediato y un riesgo para su integridad física a corto plazo."

Alegó que estaban enfermos

Los investigadores identificaron al propietario de la parcela, que dijo que "los animales estaban enfermos y que les estaba suministrando medicación que le había recetado un veterinario del municipio". Sin embargo, "los guardias civiles realizaron una serie de pesquisas para constatar el tratamiento con las clínicas veterinarias de la localidad, pero ninguna reconocía al titular de los animales como cliente ni había prescrito este tipo de tratamiento para estos animales".

Fue entonces cuando el Seprona pidió al juez poder entrar al albergue en cuestión, para rescatar a los perros. Cuando la autoridad judicial dictó la orden, solo había uno. El dueño "presuntamente, había hecho desaparecer al que peor estado físico mostraba", tiene claro el Cuerpo.

Además, "los guardias civiles realizaron una búsqueda por las inmediaciones del lugar y hallaron restos óseos de un cráneo, que fueron identificados como el de un animal de la misma raza". Expertos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia determinaron que ese perro murió un año antes aproximadamente.

El superviviente se recupera

El animal superviviente fue rescatado y entregado a una protectora de animales de Jumilla para "recibir sus cuidados pertinentes y ser atendido por veterinarios". Ahí, celebra la Benemérita, "se recupera favorablemente y en espera de adopción, una vez que la autoridad judicial determine el destino final del animal".

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"Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, tras estas actuaciones, la Guardia Civil ha investigado al propietario de los canes, al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de delitos contra los animales, por maltrato y abandono de animales domésticos", sentencia el Cuerpo.