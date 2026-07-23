Intenta atropellar a los dos policías que lo seguían cuando transportaba en su coche 10 kilos de coca de gran pureza en fardos con la inscripción 'vida criminal'

Un viaje 'Go Fast' es un método delictivo de transporte rápido de drogas por carretera. Lo que hacen esa que un automóvil va delante para avisar de si hay controles de la Guardia Civil; justo detrás, otro, el denominado 'coche nodriza', lleva la droga. La Policía Nacional ha frustrado un viaje así (y recuperado la droga) en el litoral de la Región de Murcia, en un operativo que se saldó con el arresto de un hombre que intentó atropellar a los dos agentes que lo seguían.

La investigación, realizada por el Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, "confirmó la existencia de un entramado criminal dedicado al narcotráfico a gran escala en el levante español que realizaría el transporte de importantes cantidades de cocaína entre diferentes puntos del territorio nacional", informa el Cuerpo en una nota.

Fue el pasado mes de junio cuando se detectó este viaje 'Go Fast', que saldría desde la Región al norte de España y volvería el mismo día. Los agentes detectaron primero el vehículo 'lanzadera', el que va delante para avisar al principal, y luego identificaron este, un Ford. Y le dieron el alto.

Fue entonces cuando "el conductor y detenido embistió a los agentes en un intento de atropellarles, sufriendo lesiones de diversa consideración por las que requirieron asistencia médica, iniciándose una persecución de varios kilómetros a alta velocidad hasta que fue finalmente interceptado, logrando huir otra persona que se encontraba en el vehículo y que también estaba siendo investigado", detalla la nota policial.

Hallaron un total de nueve paquetes con la inscripción 'Thug Life' (que significa 'vida criminal'). / CNP

Cuando se registró el vehículo en cuestión, se descubrió un doble fondo habilitado bajo los asientos traseros, en el cual había "un total de nueve paquetes con la inscripción 'Thug Life' (que significa 'vida criminal'), resultando ser cocaína, presumiblemente de gran pureza a la espera de los preceptivos análisis, perfectamente envasada y oculta para dificultar su intervención, y con un peso total de 10 kilogramos y 670 gramos", concreta la Policía.

El individuo fue detenido por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, atentado a agentes de la autoridad y un delito contra la seguridad vial, aunque ya está en libertad con cargos, tras pasar por el Juzgado de Guardia. El sujeto que iba con él, y que huyó, fue localizado después en un control de tráfico de la Guardia Civil de Mijas (Málaga). Y también arrestado.

"La investigación judicial y policial concluye que los detenidos formarían parte de una red criminal organizada con alta capacidad logística y dedicada a la adquisición, manipulación, distribución y venta de sustancias estupefacientes en la zona del Levante y la Costa del Sol, por lo que no se descartan nuevas detenciones", apuntan desde el Cuerpo.