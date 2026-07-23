Crimen en Benahavís
La Guardia Civil tiene identificado al presunto autor del asesinato de una mujer en Málaga
Los investigadores descartan la violencia de género, ya que el sospechoso es un conocido de la víctima sin relación afectiva previa
La investigación en torno a la mujer asesinada el martes sin vida en su vivienda del municipio malagueño de Benahavís descarta de momento que se trate de un nuevo caso de violencia machista. Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y lo ha confirmado formalmente poco después la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Fernández ha explicado que el hombre que fue visto abandonando la casa y la urbanización de la víctima de forma apresurada tras escuchar un grito en el inmueble no era su pareja ni expareja, pero sí un conocido que está plenamente identificado y a que se busca desde muy poco después del crimen.
No ha podido, sin embargo, aclarar "las motivaciones concretas" que llevaron al autor a agredir mortalmente a la mujer, de 45 años y origen húngaro, ya que no hay testigos que aporten testimonios sobre el ataque y tampoco "nadie detenido" al que poder interrogar para acceder a más datos. "Hasta el momento se estudia como un caso de muerte violenta mediante arma blanca", insistió el representante del Gobierno central en Andalucía para descartar de momento un nuevo crimen machista.
Los hechos se conocieron pasadas las 9.00 del pasado martes. Una llamada a las autoridades alertó de una posible agresión grave en el interior de una vivienda de la Urbanización Los Arqueros y Las Jacarandas. El alertante aseguró que había escuchado un grito muy fuerte procedente de un inmueble del que poco después salió un hombre que se marchó del lugar a toda prisa en un vehículo y que había muchos restos de sangre. Cuando los sanitarios y la Guardia Civil llegaron al lugar no pudieron hacer nada por la mujer, que presentaba heridas de arma blanca en el cuello.
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Fuente: La Opinión de Málaga
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