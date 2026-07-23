Inversitación abierta
La Audiencia de Barcelona deniega por segunda vez la libertad del padre acusado de maltratar a su bebé
El tribunal rechaza el recurso presentado por el acusado y avala la decisión del juez
El pasado 22 de junio el juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia de Barcelona rechazó la petición del padre investigado por el maltrato de su bebé, que ingresó con lesiones muy graves en el Hospital Vall d'Hebron con apenas seis semanas de vida, de salir de la cárcel y lo mantuvo en prisión ante la gravedad de los delitos que le imputan. Contra esta decisión el acusado presentó un recurso que ahora la Audiencia de Barcelona ha rechazado, según ha podido saber EL PERIÓDICO.
De esta forma, el acusado seguirá en prisión provisional después de que los magistrados de la Audiencia de Barcelona avalase la decisión del juez. La Fiscalía de Barcelona había expresado su oposición a que el padre abandonase de la cárcel mientras se sigue el procedimiento en el juzgado de instrucción. Su mujer, que también está acusada y este jueves ha declarado en el juzgado, salió hace unos meses.
Es la segunda vez que la Audiencia de Barcelona rechaza la libertad del acusado y lo mantiene en prisión. En su anterior, los magistrados remarcaron que existen "indicios sólidos" contra él de haber maltratado a su recién nacido de forma continuada. Además, lo acusan de un delito de lesiones y otro de agresión sexual, por las lesiones anales que presentaba el bebé. También se tiene en cuenta el riesgo de fuga ante la gravedad de la pena vinculada a los presuntos delitos y la posible obstrucción a la justicia.
El padre y la madre del bebé fueron detenidos dos días después del ingreso del pequeño en el centro hospitalario. Un mes y medio la Audiencia de Barcelona ordenó la salida de la madre mientras que el padre sigue en prisión provisional.
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Fuente: El Periódico
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