Asaltan dos casas con sus moradores dentro y lesionan a un joven para robarle el móvil por la calle en Cartagena

La Guardia Civil y la Policía Local de Cartagena han detenido a cinco personas, una de ellas menor de edad a las que se les imputan tres robos en el municipio, dos de ellos en casas (con sus moradores dentro) y otro un tirón por la calle, cuando a un chico le sustrajeron el móvil. Los delitos se cometieron en las poblaciones de El Albujón, Los Médicos y Pozo Estrecho.

Las pesquisas arrancaron cuando varias personas se presentaron en el cuartel de la Benemérita a denunciar diferentes robos. Como algunos tenían un modus operandi similar, los investigadores comenzaron a trabajar con la idea de que podía tratarse de los mismos ladrones.

Dos de los robos fueron en viviendas, con gente dentro. Los sospechosos, con el rostro oculto, accedieron al interior y tras amenazar a los presentes (en una ocasión, una vecina de avanzada edad), "consiguieron sustraer numerosos efectos de valor, como joyas y aparatos de telefonía", informa el Cuerpo en una nota de prensa. Por otro lado, un joven fue asaltado en la calle: dos desconocidos le abordaron, le pegaron y le quitaron el móvil.

Tal y como detallaron este jueves desde el Instituto Armado, "las líneas de investigación permitieron a los agentes localizar las joyas sustraídas de una de las viviendas en un establecimiento de compra venta de la localidad de San Javier, tras inspeccionar varios de estos locales de la Región de Murcia".

"Una vez identificados los autores, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda sobre los sospechosos, que ha culminado con la localización y detención de cinco personas como sospechosas de estos robos con violencia e intimidación", precisa el Cuerpo. Todas las personas arrestadas están ya en libertad con cargos, según pudo saber este diario de fuentes cercanas al caso.