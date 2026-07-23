Apuñalan con una botella a un joven durante una pelea en la puerta de una discoteca de Cabo de Palos

Un hombre, cuya identidad y edad no han trascendido, resultó herido al ser apuñalado en la madrugada del domingo durante una riña que se desató en la puerta de una discoteca de Cabo de Palos, en Cartagena, informan fuentes policiales. La Guardia Civil es el Cuerpo competente para investigar la agresión, por la cual se busca a dos personas que habrían escapado en coche.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las dos de la mañana, en el exterior un local de ocio ubicado en la zona denominada Los Triolas, en la citada población costera, cuando, por causas que se desconocen, comenzó una reyerta en la que se vieron implicadas al menos tres personas, explicarían luego testigos de los hechos.

La peor parte se la llevó un varón, que sufrió cortes en la espalda tras ser agredido, al parecer, con el cristal de una botella. Este hombre se encontraba consciente, pese a las lesiones, y se marchó del lugar por su propio pie: la Policía Local lo encontró en la zona de Las Dunas, relativamente cerca del escenario de la pelea, explican las mismas fuentes.

Aunque algunos de los presentes alertaron a Emergencias, el herido, que estaba en pie y, según testigos, muy nervioso, decidió trasladarse por sus propios medios a recibir asistencia sanitaria. De ahí que no fuese preciso desplazar una ambulancia del 061 al lugar del suceso, que fue puesto en conocimiento del Instituto Armado. La declaración del afectado y la de los testigos, así como la visualización de las cámaras de vigilancia de la zona, servirá para estrechar el cerco sobre los agresores.