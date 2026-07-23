El fuego devora el monte en Mazarrón y Fuente Álamo y amenaza a los vecinos de tres urbanizaciones cercanas: activado el Plan Infomur

Dos aparatosos incendio en el monte entre los municipios de Fuente Álamo y Mazarrón, avivados por el viento que soplaba, obligaban este jueves por la tarde a activar el Plan Infomur y amenazaban con extenderse a varios núcleos de población cercanos, informan fuentes policiales y de Emergencias. La Policía Local procedió a cortar el tráfico en la zona y pidió precaución a vecinos y visitantes.

El escenario, La Pinilla, una zona rural entre la localidad costera y Fuente Álamo. Otro de los focos se localizó junto a la urbanización Camposol Sector A. Como es habitual en este tipo de emergencias, conductores se alarmaron al ver la enorme columna de humo negro desde la carretera, a kilómetros de distancia, y dieron la voz de alarma.

Testigos explicaron que las llamas, visibles en larga distancia, cercaban tres urbanizaciones, en concreto Camposol Sector A, El Saladillo y Country Club. Para más inri, las labores de extinción de las llamas se veían dificultadas por la fuerza de Eolo, en una tarde especialmente complicada en materia meteorológica en toda la Región.

Varios focos

Según detallaron fuentes próximas, las llamas afectaron a pinos y matorrales. Se da la circunstancia de que, tal y como aseguraron vecinos de la zona, en perspectiva se podía apreciar que el incendio tenía más de un foco. "Dos y hasta tres", apuntaron al respecto. De hecho, se consideraron incendios distintos.

Como es habitual, luchan contra el fuego, además de los policías y guardias civiles, agentes medioambientales, brigadas forestales terrestres, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) y cuatro helicópteros, aunque estos aparatos no pueden volar de noche. El presidente López Miras anunció que iba a pedir al Ministerio que se desplazase el hidroavión.

Según la nota del 112, "en la zona trabajan las brigadas forestales de defensa contraincendios de Cartagena, Mazarrón, Lorca, Zarcilla, Totana, Alhama de Murcia y Murcia, apoyadas desde el aire por cuatro helicópteros de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias".

El Ayuntamiento de Fuente Álamo ha anunciado que la RM-E19 y RM-E17 permanece cortada en ambos sentidos. Además, el corte de la línea de alta tensión en la zona puede provocar interrupciones del suministro eléctrico en algunos puntos.

Hace apenas unos días, un rayo provocaba un aparatoso incendio de madrugada en la zona de El Alamillo. Entonces también se amagó con desalojar algunas viviendas de la zona. Toda precaución es poca, más aún tras el impacto del incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos, que segó la vida de 12 personas.