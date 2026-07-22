Interceptan un camión en Murcia con 25.000 litros de sosa cáustica tras detectar que iba zigzagueando: el conductor sextuplicaba la tasa de alcohol

La Guardia Civil investiga a un camionero por un presunto delito contra la seguridad vial después de sorprenderlo conduciendo de forma errática por la autovía A-7 con más de seis veces la tasa máxima de alcohol permitida para conductores profesionales.

El vehículo articulado transportaba 25.000 litros de sosa cáustica, una mercancía calificada como peligrosa por la normativa de transporte por carretera.

Zigzag en la A-7, a la altura de Alhama de Murcia

Los hechos se remontan a la tarde del pasado 2 de julio, sobre las 15.40 horas. Una patrulla del Destacamento de Tráfico de Lorca, perteneciente al Sector de Tráfico de Murcia, realizaba labores de vigilancia de la seguridad vial en la A-7 cuando detectó la conducción extraña de un vehículo articulado de gran tonelaje que portaba mercancías peligrosas.

Según relata la Guardia Civil, el conductor realizaba maniobras irregulares en zigzag, invadiendo tanto los carriles de circulación como el arcén de la vía. Los agentes lograron interceptar el camión en el kilómetro 606 de la autovía, a la altura del municipio de Alhama de Murcia.

Transportaba sosa cáustica desde Sevilla hasta Murcia

Tras detener el vehículo, la patrulla de la Agrupación de Tráfico comprobó que el camión realizaba un trayecto desde Sevilla hasta Murcia cargado con 25.000 litros de sosa cáustica, sustancia considerada mercancía peligrosa según la normativa vigente sobre transporte de este tipo de cargas por carretera.

Los agentes sometieron al conductor a las preceptivas pruebas de alcoholemia, que arrojaron un resultado de 1,04 mg/l y 1,03 mg/l en las dos mediciones realizadas. La cifra supera más de seis veces el límite legal, ya que la tasa máxima permitida para conductores profesionales es de 0,15 mg/l.

Los especialistas del Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Cartagena se han hecho cargo de la investigación y han instruido diligencias contra el conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.