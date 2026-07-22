Investigación
Una inspección destapa trabajadores sin contrato en un salón de manicura de Molina y acaba con la detención del jefe
La Policía Nacional seguía la pista al negocio desde marzo y confirmó que varios empleados carecían de permiso laboral y alta en la Seguridad Social
El responsable de un establecimiento de manicura en Molina de Segura fue detenido como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores, tras descubrirse que empleaba a varias personas en situación administrativa irregular, sin contrato laboral ni alta en la Seguridad Social.
La detención fue llevada a cabo por la Policía Nacional en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, según ha informado el Cuerpo.
Una investigación que arrancó en marzo
El caso se remonta al pasado mes de marzo, cuando una intervención policial rutinaria hizo saltar las alarmas sobre la posible contratación de ciudadanos extranjeros sin autorización para trabajar en este salón de manicura del municipio molinense.
A partir de ese momento, agentes de la Brigada de Extranjería y Documentación y de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Molina de Segura se pusieron manos a la obra. En coordinación con la Inspección Provincial de Trabajo, llevaron a cabo varias inspecciones en el establecimiento que confirmaron las sospechas iniciales: el local contaba habitualmente con trabajadores en situación administrativa irregular o sin el preceptivo permiso de trabajo.
Sin contrato ni Seguridad Social
Las pesquisas revelaron que ninguno de los empleados disponía de contrato laboral ni figuraba de alta en la Seguridad Social, un incumplimiento que llevó a los investigadores a detener al responsable del negocio.
Tras la detención, el arrestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar los siguientes pasos del procedimiento.
Fuentes policiales enmarcan esta actuación en Molina de Segura dentro de la lucha continua contra la explotación laboral y en defensa de los derechos de los trabajadores en la Región de Murcia.
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