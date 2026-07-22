Emergencias
Un incendio forestal de casi 6 horas sorprende de madrugada en Lorca y moviliza a bomberos y brigadas
El fuego, localizado junto a un cauce en Fontanares, afectó a menos de media hectárea antes de quedar completamente extinguido
Un incendio forestal declarado en el paraje conocido como Cortijo de los Llamas, en la pedanía lorquina de Fontanares, término municipal de Lorca, fue extinguido esta madrugada tras casi seis horas de trabajo del operativo adscrito al Plan Infomur, el dispositivo de lucha contra los incendios forestales de la Región de Murcia.
El 112 Región de Murcia recibió la primera llamada de alerta a las 23.17 horas de este martes. Quien avisó había visto el fuego desde la carretera C-22, que une Vélez Rubio con La Parroquia, a su paso por esta pedanía de Lorca.
Según Emergencias, a esa llamada se sumaron otras, entre ellas la de una garita de vigilancia forestal, que permitieron precisar la ubicación exacta del incendio y confirmar que afectaba a una zona forestal situada en la ribera de un cauce.
Poco menos de media hectárea
Hasta el lugar se desplazaron agentes medioambientales, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y dos brigadas de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales (UDIF), dependiente de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática.
El operativo consiguió estabilizar el incendio a la 1.38 horas. Poco después, a las 2.23 horas, se dio por controlado, y ya a las 5.01 horas se confirmó su extinción total, momento en el que los medios desplegados se retiraron del lugar.
Según los datos facilitados por Emergencias, el fuego afectó a poco menos de media hectárea de vegetación de ribera.
- Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
- Detenido un joven de 19 años por amenazar a un médico y tirar una botella a la cara a un vigilante del Virgen de la Arrixaca de Murcia
- La tercera ola de calor del verano extrema desde hoy las alertas en el campo y la construcción en la Región de Murcia
- La Aemet activa la alerta naranja en la Región en una jornada de calor extremo, tormentas y hasta 42 grados
- Calles cortadas desde este jueves: Tres meses de obras en Murcia para mejorar el colector de La Fama
- Herido al precipitarse del tejado de una nave en el polígono industrial de Molina de Segura: cayó desde una altura de 12 metros
- Indemnizado con 85.000 euros un paciente de Murcia al que le hicieron una cirugía anal sin su consentimiento: sufre secuelas y una incapacidad permanente total
- La Policía Local encuentra a un niño de 5 años con autismo perdido en un jardín de Molina de Segura