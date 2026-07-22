Un incendio forestal de casi 6 horas sorprende de madrugada en Lorca y moviliza a bomberos y brigadas

Un incendio forestal declarado en el paraje conocido como Cortijo de los Llamas, en la pedanía lorquina de Fontanares, término municipal de Lorca, fue extinguido esta madrugada tras casi seis horas de trabajo del operativo adscrito al Plan Infomur, el dispositivo de lucha contra los incendios forestales de la Región de Murcia.

El 112 Región de Murcia recibió la primera llamada de alerta a las 23.17 horas de este martes. Quien avisó había visto el fuego desde la carretera C-22, que une Vélez Rubio con La Parroquia, a su paso por esta pedanía de Lorca.

Según Emergencias, a esa llamada se sumaron otras, entre ellas la de una garita de vigilancia forestal, que permitieron precisar la ubicación exacta del incendio y confirmar que afectaba a una zona forestal situada en la ribera de un cauce.

Poco menos de media hectárea

Hasta el lugar se desplazaron agentes medioambientales, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y dos brigadas de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales (UDIF), dependiente de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática.

El operativo consiguió estabilizar el incendio a la 1.38 horas. Poco después, a las 2.23 horas, se dio por controlado, y ya a las 5.01 horas se confirmó su extinción total, momento en el que los medios desplegados se retiraron del lugar.

Según los datos facilitados por Emergencias, el fuego afectó a poco menos de media hectárea de vegetación de ribera.