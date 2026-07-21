La Policía Local encuentra a un niño de 5 años con autismo perdido en un jardín de Molina de Segura

Agentes de la Policía Local de Molina de Segura localizaron a un niño de 5 años con autismo que se había perdido en un parque del municipio, informan fuentes policiales. El chiquillo estaba deambulando desorientado por una calle cuando fue encontrado y, afortunadamente, se hallaba en perfecto estado de salud. Los agentes lo llevaron con sus padres, que estaban ya denunciando la desaparición.

Los hechos tuvieron lugar este lunes por la tarde. El menor se extravió en el Parque de la Compañía. Cuando notaron su falta, saltaron todas las alarmas y los progenitores comenzaron a buscarlo, desesperados. Su preocupación se incrementaba debido a su condición, puesto que muchos menores con autismo tienen dificultades para pedir ayuda o interactuar con extraños. Durante más de una hora, los padres no dieron con él.

Se alertó al 112 y se pasó el aviso a la Policía Local y a la Nacional. Apareció en la avenida del Reino de Murcia, en un punto ubicado a unos 2 kilómetros. Agentes que patrullaban por la zona se acercaron a él, ante la extrañeza de ver a un niño tan pequeño sin un adulto a su lado. Se da la circunstancia de que el chaval, además de tener autismo, es de origen rumano, con lo cual las dificultades de comunicación que encontraron los policías se incrementaron.

"No hablaba", indican testigos presenciales. Los municipales trasladaron al pequeño a dependencias de la Policía Local, en un momento en el que los padres ya estaban en instalaciones de la Policía Nacional, para formalizar la pertinente denuncia. Los progenitores se reunieron con su vástago y todo quedó en un susto.