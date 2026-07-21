Emergencias
Herido al precipitarse del tejado de una nave en el polígono industrial de Molina de Segura: cayó desde una altura de 12 metros
El accidentado, de 34 años, estaba instalando placas solares cuando la cubierta se derrumbó y provocó que se precipitase al vacío
Un hombre de 34 años de edad resultó herido este martes al caerse del tejado de una nave en el polígono industrial La Polvorista de Molina de Segura, informan testigos y confirman fuentes policiales. Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde, en una empresa fabricante de patatas fritas ubicada en la calle Ricote del citado complejo.
Según las primeras informaciones, el accidentado estaría trabajando en el tejado de una de las instalaciones del lugar (desde Emergencias precisaron que se hallaba instalando placas solares) cuando la cubierta de la misma se derrumbó y provocó que el hombre se precipitase desde varios metros de altura. Testigos de lo sucedido llamaron para pedir ayuda.
Al lugar se movilizaron varias unidades de la Policía Nacional, así como sanitarios en una ambulancia del 061, para atender al afectado. El hombre presentaba una herida en la cabeza, aunque se encontraba consciente, afortunadamente. Fue trasladado en el vehículo sanitario al Morales Meseguer de Murcia.
Al tratarse de un accidente laboral, se comunica, como manda el protocolo, al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región.
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