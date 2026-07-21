Sucesos
Detenido por amenazar a un médico y tirar una botella a la cara a un vigilante del Virgen de la Arrixaca de Murcia
El hombre se alteró tras no ser atendido en el mismo instante del momento de su llegada al Materno Infantil y empezó a dar golpes en el mobiliario
Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha sido detenido por amenazar a un médico y tirar una botella a la cara a un vigilante de seguridad del Virgen de la Arrixaca de Murcia, informa el Cuerpo Nacional de Policía en una nota. Los hechos tuvieron lugar un jueves del pasado mes de junio. El individuo se encuentra en libertad, indican fuentes cercanas al caso.
Según el comunicado policial emitido este martes, una llamada recibida en la Sala del 091 informaba que estaban teniendo lugar unas amenazas graves por parte de un varón que había acudido a la Unidad Materno Infantil del hospital, junto con otros familiares, tras no ser atendido en el mismo instante del momento de su llegada.
De manera inmediata, unidades de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se desplazaron al centro sanitario, localizando a un hombre muy alterado, detalla la Policía. Al llegar el implicado al hospital y ser informado que debía respetar el orden establecido, comenzó a gritar y dar golpes en el mobiliario con la intención de ser atendido en el momento. Un médico le advirtió que debía mantener un comportamiento calmado y respetuoso por el bien del resto de pacientes, lo que motivó que comenzara a proferir diversas amenazas de muerte hacia él.
Un corte en la ceja
A la llegada del personal de seguridad, "el varón continuó ignorando las indicaciones que le daban, negándose a salir fuera de las instalaciones y llegando a lanzar un bote de bebida al rostro de uno de los miembros de seguridad, provocándole un corte en la ceja que requirió atención sanitaria inmediata", prosigue la nota de la Policía.
El sospechoso fue detenido por los delitos de amenazas, lesiones y atentado a autoridad pública, tras lo cual fue puesto a disposición de la autoridad judicial. El sujeto se encuentra en libertad. El Código Penal recoge la agresión física o intimidación grave contra sanitarios en el ejercicio de su función como un delito de atentado contra funcionario público.
Es un delito de atentado contra la autoridad
Es importante recordar que el Código Penal recoge la agresión física o intimidación grave contra sanitarios en el ejercicio de su función como un delito de atentado contra la autoridad, con penas de prisión, multas económicas y medidas de alejamiento con respecto a las víctimas y a los centros sanitarios de trabajo.
La Policía Nacional cuenta con la figura del interlocutor policial sanitario, en permanente contacto con colectivos sanitarios para el asesoramiento y colaboración necesarias en medidas de autoprotección, estableciéndose un contacto estrecho ante cualquier situación que pueda afectar al personal sanitario de centros médicos y hospitales de la Región de Murcia.
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