Intenta cortar el cuello al grito de "te voy a matar" a un vecino que defendió a una mujer en Molina de Segura

Un hombre de nacionalidad española nacido en el año 1977 ha sido condenado por intentar cortar el cuello a un vecino de Molina de Segura que se interpuso para defender a una mujer a la que estaba insultando el procesado. Aunque el suceso aconteció en la primavera de 2024, ha sido en el presente 2026 cuando se fijó la vista oral y se dictó sentencia por parte de la Audiencia Provincial de Murcia.

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la resolución judicial, a la que ha tenido acceso este periódico, el episodio aconteció sobre las tres menos veinte de la tarde, en el rellano de un edificio de Molina de Segura donde se hallaba el sospechoso. Cuando un hombre y una mujer se disponían a acceder al inmueble, el encausado «con ánimo de ilícito beneficio, se dirigió a la fémina y, con actitud agresiva, le dijo: ‘Perra, perra, dame dinero’. Ella se negó y entonces el varón «procedió a interponerse entre el acusado y la mujer ante el temor de que agrediera a la misma», explica el tribunal.

Un corte de cinco centímetros

Fue en ese momento cuando «de manera sorpresiva, el acusado sacó un cuchillo de cocina de unos 20 centímetros de hoja y, al tiempo que decía ‘te voy a matar’, lanzó el mismo hacia el cuello del hombre, con clara intención de menoscabar su integridad física, causándole un corte de unos 5 centímetros de longitud que comenzó a sangrar».

El vecino recibió asistencia sanitaria en el Hospital de Molina, de donde salió por su pie y volvió a su casa. El mismo día, sobre las siete de la tarde, se volvió a encontrar con su agresor, cerca del edificio. El sujeto «profirió frases tales como ‘te voy a matar’, ‘como me hayas denunciado te voy a matar’, causando gran temor en la víctima». El individuo fue arrestado ese mismo día y mandado a prisión provisional, comunicada y sin fianza, por el Juzgado de Guardia de Molina de Segura.

La sentencia tiene en cuenta que ese día iba drogado, lo que se considera un factor atenuante

Se da la circunstancia de que este sujeto es un viejo conocido de la Justicia: contaba con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia. Y es que, según consta en el documento judicial, fue condenado por un sentencia firme dictada en 2021 por el Juzgado de lo Penal Nº2 de Cartagena como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas. Entonces le cayó un año de cárcel, y esa pena estaba pendiente de cumplimiento.

Antes, en 2017, el Juzgado de lo Penal Nº3 de Murcia lo condenó por un robo con violencia o intimidación a la pena de 3 años 6 meses y 1 día de prisión. En esta ocasión, sí cumplió la pena. El asunto de Molina, que llegó a juicio dos años después del episodio, se saldó con una conformidad en virtud de la cual el procesado reconocía lo que hizo y veía, de este modo, reducida la condena.

La sentencia por lo sucedido en la Vega Media, que es firme, estima que el sujeto es autor de un delito de robo con violencia intentado, con la agravante de reincidencia, de un delito de lesiones y de otro de amenazas graves. El tribunal tiene en cuenta que cometió todo los delitos «bajo los efectos de sustancias tóxicas», lo cual se considera una circunstancia atenuante.

Las penas que le imponen

Por el robo con violencia intentado se le impone al individuo la pena de un año y nueve meses de prisión y se le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de la mujer durante tres años. Por las lesiones que causó al varón, dos años más entre rejas y una orden de alejamiento en los mismos términos. En cuanto a las amenazas graves, seis meses más de cárcel.

En concepto de responsabilidad civil, el procesado tendrá que indemnizar al hombre al que atacó con 1.555 euros, los cuales puede pagar en plazos mensuales de 50 euros cada uno de ellos (y un último plazo de 55 euros).