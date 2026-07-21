Sucesos
Capturado un prófugo de la justicia buscado por homicidio: vivía oculto en una chabola de Alguazas
La Guardia Civil organiza un amplio despliegue para cazar a un fugitivo sobre el que pesaban varias reclamación judiciales
Agentes de la Guardia Civil han detenido en la localidad de Alguazas a un fugitivo sobre el que pesaban varias reclamación judiciales por un delito de homicidio cometido en Caravaca de la Cruz. El sujeto fue capturado en la denominado la operación ‘Cacolmenar’, una investigación desarrollada para localizarlo, informa el Cuerpo en una nota.
Según la Benemérita, "hace unas semanas, los guardias civiles del área de Investigación del Puesto Principal de Molina de Segura obtuvieron ciertos indicios de que este prófugo podría encontrarse oculto en una chabola ubicado en la zona rural del municipio de Alguazas, por lo que se abrió una operación específica para verificar estos indicios y, en su caso, detenerlo y ponerlo a disposición judicial".
El sospechoso tenía en su currículum delictivo varias requisitorias judiciales, una de ellas de la Audiencia Provincial de Murcia por un delito de homicidio en grado de tentativa, por hechos ocurridos en Caravaca de la Cruz. Se le buscaba desde el año 2023.
"Con toda la información posible obtenida sin que el requisitoriado detectara la investigación y motivara un nuevo cambio de residencia, los guardias civiles diseñaron un amplio y específico despliegue detenerle sin posibilidades de huida", subrayan desde el Cuerpo, que confirma que "hace unos días, la Guardia Civil puso en marcha la fase de explotación de esta operación que ha concluido con la localización y detención del huido de la justicia".
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