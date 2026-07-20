Investigación
Seis detenidos en Águilas con 2.300 plantas de marihuana y 5.000 cajetillas de tabaco de contrabando
Desmantelados cuatro invernaderos tipo indoor instalados en viviendas del municipio costero y un punto de venta de MDMA
La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de los servicios establecidos para prevenir y perseguir el tráfico de drogas, ha desarrollado en Águilas la operación ‘Zafiya’, en la que se ha desarticulado un grupo delictivo, integrado por seis personas que han sido detenidas, que cultivaba ilícitamente gran cantidad de marihuana, informa el Cuerpo.
Durante la operación, los guardias civiles han desmantelado cuatro invernaderos tipo indoor instalados en viviendas del municipio costero, que tenían en fase de cultivo más de 2.300 plantas de marihuana. También se han incautado toda la infraestructura utilizada para la actividad ilícita ahora esclarecida, detalla la Benemérita.
Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de mayo, cuando efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil abrieron la operación para verificar una serie de indicios sobre la producción ilícita de grandes cantidades de marihuana en Águilas. Los primeros pasos de la operación permitieron a los guardias civiles ubicar varios inmuebles, tres viviendas y garajes, del casco urbano aguileño, que podrían albergar invernaderos de interior o indoor, en los que se constataron conexiones ilícitas a la red eléctrica.
Operación en dos fases
Los investigadores establecieron entonces una serie de dispositivos de vigilancia para obtener todos los indicios posibles sobre estas actividades ilícitas y las personas vinculadas a las mismas. Por la envergadura de la operación, los guardias civiles dividieron la explotación de la misma en dos fases.
En la primera, la Guardia Civil efectuó la entrada y el registro de una vivienda y un garaje, donde se localizó dos plantaciones de marihuana con alrededor de 800 plantas listas para su recolección y su venta. En esas mismas actuaciones también se desmanteló un punto de venta de MDMA y de tabaco de contrabando, en el que se incautaron alrededor de 5.000 cajetillas de tabaco sin precintas.
La Guardia Civil ha desarrollado recientemente la segunda fase de explotación de esta operación, en la que se han practicado cuatro registros de forma simultánea en dos viviendas y dos almacenes, en la que se han desmantelado otras dos plantaciones de marihuana, que tenían en distintas fases de cultivo 1.500 plantas.
Hasta el momento, ya que la operación continúa abierta, en esta operación, la Guardia Civil ha desmantelado un grupo delictivo con la detención de sus seis integrantes como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, cultivo y elaboración de drogas, usurpación de vivienda y defraudación de fluido eléctrico.
En las dos fases de explotación de la operación, los investigadores de la Guardia Civil se han incautado 2.300 plantas de marihuana de cuatro invernaderos tipo indoor desmantelados, que han sido incautadas junto con todos los dispositivos de iluminación, calefacción, riego y ventilación, así como las 5.000 cajetillas de tabaco de contrabando, resalta el Instituto Armado.
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