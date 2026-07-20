Peligro al caer cristales de un séptimo piso de la Gran Vía de Murcia cuando la gente celebraba el triunfo de España

Los hechos tenían lugar minutos después de las dos de la madrugada, a la altura del número 16 de la principal arteria de la capital de la Región. Bomberos y policías se desplazaron a la Gran Vía de Murcia al tener conocimiento de que se habían roto unas cristaleras del ventanal de un séptimo piso, informan fuentes del Cuerpo antiincendios. Había peligro de que cayesen a la vía pública, especialmente concurrida debido a las celebraciones del segundo Mundial ganado por España.

Al lugar se movilizaron media docena de efectivos de los Bomberos de Murcia, en un vehículo, así como agentes de la Policía Local de Murcia, que procedieron a cortar la zona y tratar de garantizar la seguridad en el tráfico, en una noche especialmente complicada, dada la afluencia de personas que celebraban en sus coches.

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En una hora, después de sanear el ventanal y retirar los cristales que presentaban peligro de desprenderse, desde el Cuerpo dieron por finalizado el servicio, que se saldó sin daños personales: no fue preciso desplazar ninguna ambulancia al lugar.