Tráfico
Muere un hombre al estrellarse de frente con su coche contra un camión en una carretera de Lorca
La Guardia Civil investiga qué pasó para que el turismo se escorase de forma brusca hacia la izquierda y colisionase con el tráiler
Un hombre perdió la vida este lunes al estrellarse de frente con su coche contra un camión en una carretera del municipio de Lorca, informan fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y el Centro de Coordinación de Emergencias. El Grupo de Atestados investigará qué pasó para que el turismo se escorase de forma brusca hacia la izquierda y colisionase con el tráiler.
Ocurría, según indicó el 112 en su web, sobre las tres y medua de la tarde, en la carretera RM-620 (que va de Purias–Pulpí), a la altura del punto kilométrico 8, en la pedanía de La Escucha. Según indagan desde Tráfico, el turismo, en el viajaba únicamente un ocupante, se fue de forma abrupta hacia su izquierda y chocó frontalmente con el vehículo pesado. Testigos del siniestro vial dieron la voz de alarma.
Al lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, que procedieron a rescatar los restos mortales del conductor del interior del amasijo de hierros que era el automóvil. Se alertó al forense y a la autoridad judicial de guardia, para proceder al levantamiento del cadáver.
En cuanto al chofer del camión, fue asistido in situ por sanitarios, que acabaron llevándolo en una ambulancia al Rafael Méndez, el hospital más cercano. No obstante, el traslado se hizo en una no asistencial, dado que su estado, a priori, no parecía revestir gravedad.
Con la investigación recién iniciada, los profesionales del Instituto Armado no descartan que el conductor del coche sufriese una indisposición previa que diese lugar a que perdiera el control del volante y acabase teniendo el accidente. Será la autopsia a la que será sometido el cadáver la que confirme este extremo.
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