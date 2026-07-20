Casi la mitad de los vehículos de la Guardia Civil en la Región tiene más de 15 años: "Se caen a pedazos"

Cerca de la mitad de los vehículos con los que cuenta la Guardia Civil en la Región de Murcia tienen más de 15 años de antigüedad. Así consta en un documento de la Dirección General del Cuerpo, al que ha tenido acceso este periódico.

Juan García Montalbán, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región, recuerda que este colectivo «ha denunciado en numerosas ocasiones la antigüedad del parque móvil, la necesidad de su renovación urgente y el cambio en la política de adquisición de vehículos oficiales». Sin embargo, «lejos de solucionarse en los últimos años esta situación se ha agravado, de modo que muchos vehículos han sido dados de baja o se encuentran averiados y amenaza incluso la operatividad de algunos cuarteles en nuestra Región».

García Montalbán rememora cómo estaban las cosas hace un lustro y cómo están ahora. En concreto, precisa que en 2021 la Comunidad «contaba con un parque de 446 vehículos (turismos, motocicletas, furgonetas, etcétera), de los cuales 185 eran turismos y 149 vehículos todoterrenos, habituales en las patrullas de seguridad ciudadana». Cinco años después, las cifras han empeorado.

Imagen del cuentakilómetros de un coche de la Guardia Civil: casi 530.000 kilómetros en su historial y todavía patrullando. / L. O.

Así, el responsable de AUGC en la Región especifica que «en 2025 los datos son significativamente peores», puesto que «de inicio el parque móvil se ha reducido en 23 vehículos hasta un número actual de 423 (turismos, motocicletas, furgonetas, etcétera), de los cuales 374 son de combustión y el resto entre híbridos y eléctricos».

Más de 500.000 kilómetros en su historial

De ellos, «229 superan los 10 años de antigüedad y más de 124 superan los 300.000 kilómetros recorridos, en incluso dos de ellos superan los 600.000». «Y no es ninguna broma, son datos de la propia Guardia Civil», hace hincapié, al tiempo que tacha de «situación límite» lo que está pasando.

Desde la organización consideran que hay soluciones. Por ejemplo, cita un informe del Tribunal de Cuentas en el que se lee que «la Policía Nacional utiliza en mayor medida vehículos en el marco de contratos de arrendamiento por considerarlo más eficiente para el servicio que prestan los vehículos (un 19 % del parque frente al 8 % de la Guardia Civil)».

Apuesta por el renting

«Para vehículos con utilización muy intensiva, la alternativa del arrendamiento de vehículos disminuye el coste en reparaciones y permite disponer de una flota más moderna. Sin embargo, dadas las limitaciones presupuestarias, no resulta viable en la actualidad que los dos cuerpos policiales dependan en exclusiva de contratos de arrendamiento», resalta el citado documento esgrimido por AUGC.

Así las cosas, este colectivo «ha remitido un escrito de propuesta a la Dirección General de la Guardia Civil para que se adopte un equilibrio entre el sistema de compra de vehículos y el de renting, por su menor coste a corto plazo y su mayor operatividad». Sin embargo, lamenta Montalbán, el Ministerio rechazó esta sugerencia.

En opinión de AUGC, el presupuesto de la Guardia Civil es «totalmente insuficiente», mientras que «su sistema de gestión, en el que prima la compra en lugar del renting, resulta totalmente obsoleto» y responde a una «política de gestión arcaica». «Responsabilizamos a Marlaska y, en nuestra Región, al delegado del Gobierno, Francisco Lucas», sentencia.