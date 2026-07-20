Emergencias
Un hombre de 48 años afectado por inhalación de humo tras un incendio en una nave de tapizados de Yecla
El incendio se originó en una empresa del municipio
Un incendio que se originó en una nave industrial del municipio de Yecla ha afectado a un hombre de 48 años por inhalación de humo. Según comunicó el servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia, se trata de una empresa de tapizados.
Al respecto del estado de salud de la persona, comunican que fue atendido por los sanitarios que se desplazaron hasta el lugar de los hechos y, posteriormente, trasladado al Hospital Virgen del Castillo, ubicado a la entrada de este territorio del Altiplano murciano.
Las llamas se desencadenaron durante la pasada madrugada. Sobre las seis de la mañana los bomberos dieron por controlado el fuego; a las seis y media declararon su extinción y se retiraron.
El 112 subraya que las primeras llamadas alertando de este siniestro se produjeron una hora antes, sobre las cinco, por lo que el incendio fue controlado por los servicios de emergencias en 30 minutos aproximadamente.
Hasta esta instalación industrial se desplazaron sanitarios, bomberos, la Policía Local de Yecla y la Policía Nacional. Por el momento, se desconocen las causas concretas que llevaron a esta actuación por parte de los agentes.
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