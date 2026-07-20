Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Envases Jueves MurciaAccidente Los GarresEnza NegraMundial Murcia EspañaErrores frecuentes reciclajeTrump Sánchez mundial
instagramlinkedin

Tribunales

La Fiscalía elabora un informe para recurrir la absolución de los padres que tuvieron a sus hijos confinados en un chalé de Oviedo

El Ministerio Público elaborará un expediente que enviará a sus colegas del Tribunal Supremo para que tomen la decisión última

Un coche de la Guardia Civil con los padres de los tres niños encerrados en el chalet de Fitoria entra en las dependencias del Palacio de Justicia, en Oviedo, el 30 de abril de 2025.

Un coche de la Guardia Civil con los padres de los tres niños encerrados en el chalet de Fitoria entra en las dependencias del Palacio de Justicia, en Oviedo, el 30 de abril de 2025. / Juan Vega - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. G.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha enviado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias un escrito por el que comunica la preparación del recurso de casación contra la sentencia dictada el pasado 12 de julio en el procedimiento de la familia de Fitoria (Oviedo) y en la que se absolvía a los padres acusados de retener a sus hijos en un chalé de Oviedo de uno de los delitos (el de detención ilegal) del que les acusaba en un primer momento el representante del Ministerio Público. De esta forma, la Fiscalía asturiana elaborará y enviará un informe a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que, a partir del mismo, será la encargada de confeccionar e interponer el recurso de casación ante el Alto Tribunal.

La Fiscalía de Asturias considera que ha existido infracción de ley - al amparo de los artículos 847.1 a)- e infracción de precepto constitucional, al amparo de los artículos 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 852 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española (tutela judicial efectiva).

Noticias relacionadas

La Audiencia Provincial dictó sentencia en este caso hace unos dos meses. Los padres que mantuvieron a sus hijos aislados durante casi cuatro años en un chalé de Fitoria, un caso bautizado por la propia policía como "la casa de los horrores", fueron entonces condenados a un total de dos años y diez meses de cárcel cada uno por un delito violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y otro de abandono de familia. El fallo les absolvía, sin embargo, de la acusación más grave que les atribuía la Fiscalía, la detención ilegal de sus tres hijos menores, un delito por el que les pedían más de 25 años de prisión.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: La Nueva España

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quejas por un control de alcoholemia de la Guardia Civil en la autovía del Mar Menor: 'Es una vergüenza hacer esto en plena ola de calor
  2. Una mujer de 48 años se estrella cuando conducía borracha por el Camino de Los Garres en Murcia
  3. Del bulevar del soterramiento a la estación de El Carmen: Los grandes proyectos que se abren camino en Murcia
  4. La Aemet extiende los avisos por tormentas en la Región de Murcia al domingo: 'Pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes
  5. Incendio en el antiguo sanatorio de tuberculosos de Sierra Espuña: buscan a dos sospechosos que huyeron en una moto
  6. Investigan el hallazgo de un fardo sospechoso en una playa de La Manga del Mar Menor
  7. Los Garres, representante de la Región de Murcia en la final del Mundial
  8. Dos nuevas glorietas unirán la entrada a la ciudad con el Cabezo Beaza

Al menos 40 muertos tras naufragar una embarcación en un río en el norte de Nigeria

Al menos 40 muertos tras naufragar una embarcación en un río en el norte de Nigeria

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

La Región de Murcia felicita a los jugadores de España por conseguir la segunda estrella

La Región de Murcia felicita a los jugadores de España por conseguir la segunda estrella

La pera de Jumilla deja atrás el impacto del pedrisco y recupera su potencial con una cosecha un 59% superior

La pera de Jumilla deja atrás el impacto del pedrisco y recupera su potencial con una cosecha un 59% superior

Críticas por la antigüedad de los autobuses en Murcia después de un vehículo se incendiase en mitad de un servicio

Críticas por la antigüedad de los autobuses en Murcia después de un vehículo se incendiase en mitad de un servicio

Distinciones de honor para los cartageneros que han destacado en 2026

Distinciones de honor para los cartageneros que han destacado en 2026

La Región destinará 140 millones a los bomberos forestales hasta 2032, un 75% más que en el contrato actual

La Región destinará 140 millones a los bomberos forestales hasta 2032, un 75% más que en el contrato actual

Los bomberos de Murcia no dan abasto: arde un coche en Juan de Borbón y un campo de olivos en Cañada Hermosa

Los bomberos de Murcia no dan abasto: arde un coche en Juan de Borbón y un campo de olivos en Cañada Hermosa
Tracking Pixel Contents