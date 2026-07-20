Detenido por agredir sexualmente en Murcia a una mujer que volvía a su casa tras celebrar la victoria de España en el Mundial

Un joven de 18 años de edad ha sido detenido por agredir sexualmente y robar en el municipio de Murcia a una mujer que volvía a su casa tras celebrar la victoria de España en el Mundial, informan fuentes policiales. Los hechos tuvieron lugar sobre la una y veinte de la madrugada, en la población de Santiago y Zaraíche.

Un testigo dio la voz de alarma y, con celeridad, al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia, que, al llegar, vieron a un sujeto que, al percatarse de la presencia de las unidades, escapó corriendo. Además, en un banco descubrieron a un varón y una mujer, la cual requirió ayuda a los municipales. Los policías ya se habían percatado de que el individuo estaba tapándole la boca.

El chico hizo lo mismo que antes habría hecho el primer sujeto: escapar a la carrera. Sin embargo, a los pocos metros fue interceptado por los profesionales del Cuerpo, tras una breve persecución. Los agentes se entrevistaron con la víctima y ella les contó qué había pasado.

Según el relato de la afectada, ella se dirigía a su vivienda después de disfrutar de la euforia colectiva tras el gol de Ferran Torres cuando dos hombres a los que no conocía de nada la abordaron, le hicieron un mataleón (una técnica de estrangulación) y la tumbaron. Entonces procedieron a sustraerle el teléfono móvil y las tarjetas del banco que llevaba encima, explicó la mujer.

Además, prosiguió la perjudicada, uno de los asaltantes se sentó con ella en el banco en cuestión y comenzó a someterla a tocamientos contra su voluntad, en los senos y entre las piernas. Y la tapaba la boca para que no gritase. Un viandante que se percató del ataque llamó al 112 y dio la voz de alarma. Y la Policía Local apareció.

El sospechoso, cuando fue capturado, opuso una gran resistencia y trató de agredir a los uniformados. Fue arrestado como presunto autor de un delito de agresión sexual y otro de robo con violencia y trasladado a la Comisaría de Distrito del Carmen, puesto que es la Policía Nacional el Cuerpo con competencias para hacerse cargo de la investigación.

La víctima recuperó su móvil, dado que el sospechoso lo dejó en el banco cuando echó a correr para huir de la Policía. No ha trascendido si las tarjetas se las logró llevar el otro agresor, al cual la Policía espera identificar, localizar y detener en breve.