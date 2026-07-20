Los bomberos de Murcia no dan abasto: arde un coche en Juan de Borbón y un campo de olivos en Cañada Hermosa

La Región comienza con incendios la que se avecina como la peor semana en lo que va de verano en materia de calor. Bomberos de Murcia se movilizaron este lunes por la mañana tras recibir el aviso de que estaba ardiendo un coche en la avenida Juan de Borbón, en una rotonda a la altura del casino que se ubica en la misma, informa un portavoz del Cuerpo. En concreto, al lugar se desplazaron seis efectivos en un vehículo primera salida.

Había llamas y había humo, destacan testigos de lo sucedido. La conductora del turismo sufrió un ataque de ansiedad tras lo sucedido. Sanitarios en una ambulancia la atendieron in situ, aunque no precisó ser trasladada a un centro hospitalario.

Asimismo, sobre las doce y media de la tarde se produjo un incendio en una zona de campo perteneciente a la pedanía de Cañada Hermosa, junto a la autovía RM-15. Varias personas que pasaban por esta carretera vieron el humo y dieron la voz de alarma.

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A la zona se desplazaron ocho efectivos del Cuerpo antiincendios, en dos camiones, un primera salida y un cuba, para atajar las llamas, que estarían afectando a una plantación de olivos, cerca del vertedero, una zona que otros estíos ha sido escenario de emergencias similares.