Así trabajan los drones de la Policía Nacional en la Región de Murcia: detectan vuelos no autorizados de turistas que quieren "grabar desde arriba la Catedral"

«Pueden volar hasta los 120 metros de altura: a partir de los 150 metros, ya se considera espacio aéreo en Europa. Y capta buenas imágenes, saca matrículas, gente... todo. Se identifica a personas para garantizar el orden público. Por ejemplo, en una manifestación: se graba y, si hay incidentes, se miran las imágenes». Así se expresa el inspector Javier Corral Alonso, jefe de la Unidad Aérea de la Policía Nacional en la Región, a la hora de hablar de las bondades de los drones, aparatos de alta tecnología que ayudan a los profesionales del Cuerpo a perfeccionar su trabajo para blindar, especialmente, la seguridad ciudadana.

Corral y Marcos García, subinspector de la Unidad Aérea, reciben a La Opinión en Belluga, delante de la Catedral, junto con parte de la tecnología gracias a la cual vigilan desde lo alto lo que ocurre en tierra firme. Los ojos de la Policía desde las alturas. Mientras echan a volar uno de los drones, que se dirige al imafronte del principal templo de la capital de la Región, los vencejos rodean al aparato.

Corral (de pie) y García preparan el equipo para echar a volar un dron en Belluga. / Israel Sánchez

Miembros de la Unidad Aérea se desplazaron recientemente a inspeccionar el cielo de Pamplona, con motivo de los Sanfermines; semanas antes, hicieron lo mismo con la visita de León XIV a España. También trabajan en festivales en los que hay grandes aglomeraciones de personas, como el Rock Imperium de Cartagena.

El equipo en la Comunidad cuenta con tres drones («uno grande y dos mucho más manejables», comentan) de distintas características, que se usan dependiendo de las necesidades operativas de cada momento.

La Unidad Aérea de la Policía Nacional en la Región está formada por 8 componentes. Según explica su responsable, «en nuestro día a día, se realizan vuelos para las distintas unidades de la Jefatura que así lo requieran».

Los drones ya se están usando para ver desde el aire qué zonas desalojar si hay un incendio

«También realizamos el control de las comunicaciones de los vuelos que nos son comunicados a través de la página web del Ministerio del Interior en el apartado drones, así como la detección de aeronaves no tripuladas controladas remotamente o de forma autónoma (UAS) en zonas con restricciones al vuelo en las que no se pueden realizar dichas operaciones», destaca al respecto, para precisar que «se realizan las propuestas de sanción, pues el responsable final es el piloto a distancia, que debe conocer la normativa aplicable en todo momento».

Operaciones de 5 minutos

Para formar parte de la Unidad Aérea «se requiere tener el certificado de conocimientos teóricos de piloto a distancia en escenarios estándar (STS) emitido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)», manifiesta Corral, que detalla que «con posterioridad se realiza una formación policial más específica para el manejo del drones acorde a las necesidades policiales» . Además, «se realizan varios cursos para el manejo de los sistemas de detección e inhibición de UAS». «Se realizan actualizaciones constantes», insiste.

El inspector especifica que «la unidad fue creada hace unos 6 años en la Región, por lo que son incontables las operaciones que se han realizado», al tiempo que precisa que «por ejemplo en un mes de media realizamos unas 30 horas de vuelo, teniendo en cuenta que muchas operaciones son de unos cinco minutos, máximo».

Corral apunta que la actuación que más le ha marcado fue la de buscar desaparecidos en la dana de Valencia

¿En qué tipo de operaciones se cuenta con la Unidad Aérea en la Región? «En las labores de vigilancia, búsqueda de personas desaparecidas, control de grandes eventos, inspección de zonas de difícil acceso y apoyo en situaciones de emergencia, siempre dentro del marco legal vigente», concreta el jefe de la unidad, que deja claro que «el uso de UAS es una herramienta de apoyo para mejorar la eficacia de las actuaciones de la Policía Nacional».

A la pregunta de si se ha conseguido encontrar a muchas personas desaparecidas a vista de dron, Corral subraya que «en la Región y fuera de ella», dado que «hemos participado en varios dispositivos de búsqueda de personas desaparecidas, por lo que hemos ayudado a las unidades correspondientes a la localización de varias de éstas personas». «También participamos en las búsquedas que se realizaron con motivo de la dana en Valencia», significa.

Se trata de la actuación que más ha marcado a Corral, confiesa. En concreto, desde la Región se dedicaron a «dar apoyo a los servicios de emergencias en la búsqueda de personas desaparecidas, ya que desde el UAS se tenía una perspectiva mucho mayor de la magnitud de la catástrofe que fue». Cabe recordar que aquella tragedia se saldó con casi 300 fallecidos.

En la lucha contra el fuego

En cuanto a si ve factible el uso de drones para controlar (y hasta prevenir) incendios, lamentablemente tan de actualidad en esta época en la Región, el inspector recalca que «ya se están utilizando por parte de las unidades de emergencias, dando unos muy buenos resultados». En concreto, «en la prevención se detectan zonas con alto riesgo de incendio, se supervisan accesos y se pueden ver lugares de muy difícil acceso».

Además, «en el control de los incendios se puede ir analizando en tiempo real las zonas de avance, y se pueden conocer las zonas en las que puede ser necesario el desalojo de población cercana y situar los servicios de emergencia para adelantarse a la evolución del fuego, todo ello coordinado con las aeronaves que se encuentren realizando las labores de extinción».

No está prohibido, está restringido

Recuerdan desde el Cuerpo que los drones se pueden clasificar en tres categorías: abierta, específica y certificada. La primera afecta a pilotos u operadores de dron recién llegados, amateurs o profesionales de perfil bajo: suele ser la lúdica y en la que vuelan la mayoría de usuarios. Volar drones sobre la ciudad de Murcia, por ejemplo, «no está prohibido, sólo está restringido o limitado», incide Corral.

El inspector Javier Corral Alonso, jefe de la Unidad Aérea de la Policía, junto a un dron en los cielos. / ISRAEL SANCHEZ

Y a la cuestión de cómo se avecina el futuro o cuánto puede llegar a avanzar la tecnología de altos vuelos para ayudar a operaciones policiales, el inspector no se aventura a vaticinar nada, aunque sí a celebrar que «gracias a esta tecnología, los agentes pueden obtener información en tiempo real, aumentar la seguridad en las intervenciones y optimizar los recursos disponibles». El fin, «contribuir a dar una respuesta mucho más rápida y eficaz en beneficio de la ciudadanía que es el fin último de la Policía Nacional».

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Si saca su dron, por tanto, lo primero es pedir permiso. «Y recuerde que siempre puede encontrarse con otras aeronaves, servicios de emergencia o policiales que sobrevuelan las ciudades», apostillan desde el Cuerpo.