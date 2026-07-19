Una mujer de 48 años se estrella cuando conducía borracha por el Camino de Los Garres en Murcia

Una mujer de 48 años de edad, cuya identidad no ha trascendido, se estrelló este sábado por la tarde cuando conducía borracha por el Camino de Los Garres, en el término municipal de Murcia, indican fuentes policiales. La conductora, que arrojó un resultado de 0,55 mg/l, queda investigada como presunta autora de un delito contra la seguridad vial.

Los hecho tuvieron lugar minutos antes de las ocho y media de la tarde, cuando la conductora perdió el control del turismo, se salió de la carretera y volcó. El automóvil quedó ruedas arriba en el asfalto. Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia, efectivos de los Bomberos de Murcia y una ambulancia del 061, además de la grúa para retirar el vehículo.

Los bomberos se limitaron a retirar el vehículo de la carretera, dado que estaba entorpeciendo: no fue necesario que rescatasen a la mujer del interior del coche, no quedó atrapada, pese a lo aparatoso del accidente. Cuando fue sometida a la pertinente prueba de detección de alcohol en el organismo, se detectó que iba bebida.

La mujer (que iba sola en el coche y presentaba signos de desorientación, según apuntaron testigos que alertaron a la Policía) fue atendida in situ por los sanitarios movilizados y ella manifestó que se iría por sus propios medios a un hospital, para ser sometida a un reconocimiento médico en profundidad tras el golpe.

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El caso fue puesto en conocimiento del Grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia, que en casos así actúa como Policía Judicial (al tratarse de una competencia de Tráfico).