Investigación
Investigan el hallazgo de un fardo sospechoso en una playa de La Manga del Mar Menor
Agentes de la Policía Local y socorristas se desplazan al arenal, repleto de bañistas, para retirar el paquete, que presumiblemente cayó de una narcolancha
La Guardia Civil investiga el hallazgo de un fardo sospechoso en una playa de La Manga del Mar Menor, informan testigos presenciales. El paquete fue encontrado a la altura del kilómetro 4, en una zona en la que prácticamente se unen el municipio de Cartagena y el de San Javier.
Agentes de la Policía Local se desplazaron al arenal y custodiaron el paquete, de gran tamaño, el cual fue sacado de ahí por socorristas en un quad, vehículo que emplean para moverse por la playa. Lo hicieron ante la mirada de vecinos y bañistas, que continuaron dándose un chapuzón o bajo la sombrilla mientras se procedía a retirar la mercancía.
Fuentes policiales recuerdan que no es la primera vez que se encuentra un fardo en la playa de la Región. Se trata de paquetes impermeables que contienen sustancias como cocaína o hachís y que se han caído de narcolanchas, tras lo cual son arrastrados a la orilla o descubiertos flotando cerca de la costa.
Se analizará en el laboratorio
Será el posterior análisis de la sustancia en laboratorio el que determine si se trata de droga, como los investigadores presuponen. El caso es asunto de la Benemérita, Cuerpo competente para hacerse cargo de las pesquisas. No obstante, fuentes policiales admiten que será difícil dar con los responsables, los cuales seguramente están ya lejos de la Comunidad.
El litoral de la Reigón en concreto el cartagenero, fue escenario, esta misma semana, de un suceso en el que una lancha sospechosa entraba en la playa para repostar combustible, tal y como captaron algunos de los presentes con sus teléfonos móviles. Las personas que cargaban a la embarcación los bidones cubrían su rostro para evitar ser reconocidos.
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