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Dos incendios calcinan dos fachadas, tres moticicletas y cuatro turismos en Cartagena

En el segundo de los fuegos intervinieron dos bomberos madrileños que se encontraban de vacaciones

Dos bomberos de Cartagena apagan el fuego de las motocicletas afectadas.

Dos bomberos de Cartagena apagan el fuego de las motocicletas afectadas. / Ayto. de Cartagena

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José Arrondo

El pasado viernes varios bienes materiales sufrieron daños por dos incendios que se desencadenaron en Cartagena. El primero tuvo lugar en la calle Romás Tallaire de San José Obrero y afectó a tres motocicletas, a dos viviendas y a tres turismos.

Según comunicó el Ayuntamiento de Cartagena, las llamas calcinaron la fachada de los inmuebles, además de afectar a la red trenzada de una de ellas, a sus persianas y al cuadro general de protección de la otra. Las motos quemadas sufrieron significativos daños, quedado prácticamente inutilizables.

Al respecto de los turismos, el Ejecutivo municipal comunicó que sufrieron significativos desperfectos en sus puertas laterales y partes traseras. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Cartagena y la Guardia Civil. Como se trataba de un fuego eléctrico, los efectivos indicaron que utilizaron chorros discontinuos de agua para extinguir las llamas sin riesgo.

Además de los servicios de emergencias, también tuvo que acudir al lugar la compañía eléctrica para reparar los daños sufridos en ambos inmuebles. El origen del incendio es, por el momento, desconocido. "Será determinado tras la investigación correspondiente", aclararon los agentes municipales.

Un par de motos gravemente afectadas por el incendio.

Un par de motos gravemente afectadas por el incendio. / Ayto. de Cartagena

El segundo fuego, en cambio, se produjo en el acceso a La Manga y afectó a un Volkswagen que se encontraba en uno de los carriles de entrada. El suceso generó retenciones de hasta tres kilómetros.

Tal y como explicaron los agentes, las llamas surgieron del motor del coche y fue extinguido antes de la llegada de los bomberos de Cartagena por dos efectivos de Madrid que se encontraban de vacaciones y circulaban por la zona en ese momento.

Dos bomberos aplacan las llamas del incendio que afectó a dos viviendas, tres motocicletas y tres turismos.

Dos bomberos aplacan las llamas del incendio que afectó a dos viviendas, tres motocicletas y tres turismos. / Ayto. de Cartagena

Los dos especialistas madrileños utilizaron un extintor de polvo de una farmacia cercan al lugar en el que tuvo lugar el siniestro. Asimismo, aclararon que el ocupante del vehículo, un varón de 34 años, resultó ileso.

A la llegada de los bomberos de Cartagena, el coche incendiado fue retirado de la carretera para restablecer la normalidad del tráfico y para desconectar la batería, de cara a evitar cualquier posible reinicio del fuego.

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Ambos hechos tuvieron lugar durante la tarde del pasado viernes 17 de julio. En el primer caso, fue declarado a las cinco de la tarde y en el segundo, sobre las ocho.

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