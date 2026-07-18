Incendio en el antiguo Sanatorio de Tuberculosos de Sierra Espuña: buscan a dos sospechosos que huyeron en una moto

El antiguo Sanatorio de Tuberculosos de Sierra Espuña, en Alhama de Murcia, fue escenario este viernes por la noche de un incendio que se apagó en apenas minutos debido a "la rápida actuación de los servicios de emergencia", indicaron desde el Ayuntamiento alhameño en un comunicado. Con la investigación recién iniciada, se sospecha que el fuego pudo ser causado por la mano del hombre.

Ocurría sobre las diez de la noche, hora la que el puesto de vigilancia forestal detectó una columna de humo y dio aviso de inmediato al Centro de Coordinación de Emergencias. "A partir de ese momento se movilizaron los recursos previstos para este tipo de incidencias, incorporándose al operativo Policía Local de Alhama de Murcia, agentes medioambientales, Guardia Civil y una Brigada de Intervención Rápida (BIR) de bomberos forestales", detalla el Consistorio.

"La presencia de este dispositivo, reforzado con motivo del episodio de altas temperaturas y del elevado riesgo de incendios forestales, permitió una intervención prácticamente inmediata. Los bomberos forestales lograron sofocar el fuego en pocos minutos, evitando que pudiera propagarse", celebra la corporación municipal. Afortunadamente, el fuego fue atajado con celeridad y no se propagó a la zona de monte que rodea al inmueble.

Se da la circunstancia de que "durante la incidencia, el personal del puesto de vigilancia comunicó haber observado una motocicleta con dos ocupantes abandonando el lugar. Esta información fue trasladada a la Guardia Civil para las actuaciones que correspondan", precisa la nota de un Ayuntamiento que "agradece la profesionalidad y la coordinación demostradas por todos los efectivos participantes".

Historia tétrica y de fantasmas

El lugar tiene una historia tétrica tras sus muros. Entre los años 1917 y 1962, este inmueble de El Berro hacía las veces de hospital para personas enfermas de tuberculosis y de lepra. Que en el sanatorio abandonado hay fantasmas es más que una leyenda: es un clásico de la parapsicología.

Bastantes personas aseguran haber tenido en el lugar un contacto con lo paranormal. Suelen repetir lo mismo: la mayoría ven a una mujer que aparece y desaparece en los pasillos y ventanas del edificio, uno de los lugares con más tradición de fenómenos paranormales en España que ha recibido la visita hasta de Iker Jiménez, de ‘Cuarto Milenio’.