Un joven de 23 años, trasladado al hospital al tragar humo en el incendio de una casa en Lorca

Un joven de 23 años acabó este viernes de madrugada en el hospital al tragar humo en el incendio de una casa en Lorca, informa el Centro de Coordinación de Emergencias. Los hechos tenían lugar sobre las tres de la mañana, el interior de un domicilio de la calle José María Zarauz de la Ciudad del Sol.

Al lugar, una vivienda en bajo, se movilizaron patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local, así como bomberos del Consorcio. "A su llegada encontraron a una persona afectada por el humo, por lo que también acudió una ambulancia con sanitarios del 061", detallan desde Emergencias.

Los sanitarios desplazados asistieron a un chico de 23 años, de origen magrebí, que fue trasladado al Rafael Méndez. Lo llevaron en una ambulancia no asistencial, dado que se encontraba consciente y su estado, por fortuna, no revestía gravedad.

De acuerdo con el 112, "a las 03.50 horas el incendio, que se había iniciado en la cocina de la vivienda, estaba extinguido y los bomberos se retiraban".