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Dos detenidos en Cieza por presuntamente agredir a un hombre con una barra de acero y dispararle con una escopeta de aire comprimido

La víctima recibió cinco impactos de balín en la cabeza y otro en la axila, además de diversas contusiones al ser golpeado con el objeto contundente

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil / ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

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Javier Ayala

Javier Ayala

Dos hombres han sido detenidos en Cieza como presuntos autores de delito de lesiones tras una investigación realizada por la Guardia Civil de la Región de Murcia para esclarecer la agresión cometida contra una persona con una barra de acero y dispararle con una escopeta de aire comprimido.

El conflicto se originó, al parecer, a raíz de un enfrentamiento previo entre miembros de dos familias conocidas del municipio ciezano, quienes intercambiaron acusaciones por haber sido denunciados por hechos anteriores. El clima de hostilidad culminó con una confrontación verbal.

Poco después, en una calle del casco urbano de Cieza, la víctima fue interceptada por dos varones pertenecientes a la otra familia y, sin mediar palabra, uno de los agresores golpeó a la víctima en la espalda y el brazo izquierdo utilizando una barra de acero (denominada popularmente como pata de cabra). Simultáneamente, el segundo implicado, posicionado a pocos metros de distancia, efectuó varios disparos contra la víctima con una carabina de aire comprimido. Cinco balines le alcanzaron en la cabeza y otro en la axila.

La víctima de la agresión logró huir del lugar y, en principio, fue trasladada al hospital de Cieza y, posteriormente, al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca en Murcia. Presentaba lesiones que incluyen heridas superficiales en cabeza, cuello, oído, brazos y espalda.

Efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil iniciaron la correspondiente investigación para esclarecer los hechos y detener a los autores de los mismos.

Los guardias civiles realizaron numerosas pesquisas, recabaron los informes médicos, realizaron una exhaustiva inspección técnico-ocular y tomaron declaración a testigos presenciales.

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Fruto de la investigación, la Guardia Civil identificó a los dos vecinos del municipio ciezano que se encontraban, presuntamente, tras la autoría de los hechos investigados y, una vez obtenidos todos los indicios necesarios, han sido localizados y detenidos como presuntos autores de delito de lesiones, en su modalidad agravada, por haber empleado medios peligrosos para la integridad física de las personas.

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