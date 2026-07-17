Se cuela en el vestuario de los artistas del Parque Municipal de Abarán a preparar dosis de cocaína: la Policía Local lo sorprende y detiene

Agentes de la Policía Local de Abarán han detenido a un vecino del pueblo de unos 40 años de edad que presuntamente se coló en el vestuario de los artistas del Parque Municipal a preparar dosis de cocaína para vender. Los agentes descubrieron al sospechoso, que habría roto el candado para entrar con más de un centenar de papelinas, informan fuentes policiales.

Un empleado dio la voz de alarma, precisamente al ver roto el candado del recinto. Además, detectó que había luz el interior de las instalaciones, por lo que llamó al Cuerpo local de seguridad. Al lugar se movilizaron los policías, que entraron y pillaron in fraganti al individuo: estaba preparando papelinas, supuestamente para ser distribuidas.

Según apuntaron las mismas fuentes, "en la intervención se incautaron diversos útiles destinados al fraccionamiento y preparación de la droga en pequeñas dosis, así como un envoltorio que contenía una sustancia que, tras las comprobaciones oportunas, resultó ser cocaína".

Noticias relacionadas

De la misma tenía el sujeto, de origen marroquí y con antecedentes por violencia de género, con más de 100 dosis dispuestas para su fraccionamiento. Asimismo, los agentes (en la que es la segunda intervención contra el tráfico de drogas en el municipio en menos de 15 días) hallaron en poder de este hombre otra sustancia que, presumiblemente, es hachís, también en dosis para trapichear.