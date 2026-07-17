Cinco camiones de Bomberos y un helicóptero se movilizaban este viernes por la tarde a Cabezo de Torres, en Murcia, por un incendio que amenazaba con extenderse hasta las viviendas cercanas y que se saldó con dos personas heridas con quemaduras, al tratar de sofocar las llamas, indican testigos de los hechos. El lugar, un carril de la zona de huerta de la citada pedanía murciana.

La alarma saltó sobre las cuatro y veinte de la tarde, hora a la que los Bomberos de Murcia recibían el aviso: se había desatado un fuego en unos árboles que amenazaba con extenderse a casas próximas.

Testigos alertaron al Centro de Coordinación de Emergencias: se estaba produciendo un incendio de entidad y necesitaba ayuda con urgencia. La enorme columna de humo gris se veía a larga distancia. Entre algunos cundió el pánico.

Dos heridos por quemaduras al intentar apagar el incendio que se propagó a su vivienda en Cabezo de Torres. / Israel Sánchez

Las sirenas alertaron a los vecinos. Al lugar, una zona de huerta ubicada cerca de un cerro, se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, cinco camiones de los Bomberos de Murcia, con 20 efectivos, para tratar de atajar las llamas y evitar que llegasen a las casas, informó un portavoz del Cuerpo antiincendios. Vista la entidad del fuego, se decidió que saliese un helicóptero, para frenar las llamas desde el aire.

Asimismo, se enviaron cuatro ambulancias del 061 (una de ellas no asistencial), en prevención. Sanitarios atendieron primero a una persona afectada por inhalación de humo. Además, dos hombres resultaron heridos por quemaduras al intentar apagar el incendio, que llegó a su domicilio. Los afectados, dos varones, se encontraban conscientes tras lo sucedido y, a priori, su estado no revestía gravedad, aunque fueron tratados por sanitarios e introducidos en la ambulancia, para una mayor asistencia.