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Alarma por un incendio en la Planta de Tratamiento de Residuos de Ulea: los trabajadores intentan apagar el fuego

Los testigos explicaron que se inició en el almacén de acero, que ardía chatarra y plástico prensado

Bomberos del CEIS apagan el incendio en una parte de la planta de tratamiento de residuos de Ulea.

Bomberos del CEIS apagan el incendio en una parte de la planta de tratamiento de residuos de Ulea. / 112

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La Opinión

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Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS) apagaron el incendio declarado en una parte de la Planta de Tratamiento de Residuos de Ulea. No se han registrado daños personales ni ha llegado a afectar al terreno forestal colindante, informa el 112 en su web.

El 1-1-2 recibía aviso del incendio a las 11:14 horas. Los llamantes, trabajadores de la instalación, decían que el incendio se había declarado en el almacén de acero, que ardía chatarra y plástico prensado y que estaban intentado apagarlo, pero solicitaban bomberos. Al lugar se movilizó un agente medioambiental y bomberos del CEIS.

Los bomberos apagaron el fuego con la ayuda de los trabajadores de la empresa. A las 12:33 horas el mando de bomberos declaraba el incendio extinguido y se retiraban. El fuego no ha llegado a afectar al monte.

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