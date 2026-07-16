Investigan si la muerte de un hombre en la estación de autobuses de Murcia se debió al calor

Un hombre, español de 55 años de edad, ha fallecido en la estación de autobuses de San Andrés, en Murcia. El varón, al que encontraron inconsciente en un andén del recinto, presentaba una temperatura corporal superior a los 40 grados, informan fuentes cercanas al caso. Será la autopsia la que establecerá si sufría algún tipo de patología previa o lo mató el calor.

Los hechos ocurrieron minutos antes de la una de la tarde de este miércoles, hora a la que los testigos alertaron a la Policía de que había una persona que precisaba de ayuda sanitaria urgente: estaba, casi sin sentido, en un andén, y no respondía, aunque parecía que presentaba "espasmos", dijeron los presentes.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia y efectivos de Protección Civil, así como sanitarios en una ambulancia, que estuvieron casi 45 minutos tratando de reanimar al afectado, sin éxito. Cuando se confirmó el deceso, se alertó al forense y los restos mortales fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, para practicarle la autopsia.

Será este examen el que determinará si el hombre padecía alguna patología previa. También establecerá si el fallecimiento se debió a un golpe de calor. Y es que la temperatura corporal de 41 °C (hiperpirexia) es una emergencia médica que puede provocar fallos orgánicos irreversibles, convulsiones (como las que los testigos refirieron que vieron en este varón), daño cerebral y hasta la muerte.

Una mujer se desploma junto a la Delegación del Gobierno

Por otro lado, otra persona, en este caso, una viandante de 54 años se desplomó en Teniente Flomesta este jueves por la mañana y quedó en parada, indican testigos y corroboran fuentes policiales. Quienes la vieron caerse llamaron a Emergencias.

A la céntrica zona, al lado de la Delegación del Gobierno en Murcia, se desplazaron agentes de la Policía Local y dos ambulancias, cuyos sanitarios atendieron a la mujer. Según las últimas informaciones, lograron recuperarla de la parada.

Una mujer de 54 años se desplomó en Teniente Flomesta este jueves por la mañana y quedó en parada: policías y sanitarios fueron al lugar. / Israel Sánchez

El extremo ascenso de los termómetros, que supone activar la alerta naranja y hasta roja, con máximas superiores a los 45 grados y noches tórridas en las que el mercurio no baja de los 30, tiene, todos los años, consecuencias letales en una ciudad como Murcia, donde es difícil respirar. Los óbitos por calor se disparan, detalla el sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, entidad que depende del Ministerio de Sanidad.

La cantidad cada vez mayor de días asfixiantes que hay en estío en la capital de la Región hacen que se incremente la mortalidad por infartos de miocardio. Hay más arritmias, y se agravan las patologías respiratorias, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la rinosinusitis, alertan los médicos.

Como todos los años, las autoridades sanitarias recuerdan a la gente que hay que beber mucha agua y, si es posible, quedarse al fresco. Asimismo, insisten en que las personas con mayor riesgo (por edad, embarazo o alguna patología previa) han de extremar las precauciones.