Rescatan a una mujer de 77 años atrapada al estrellarse y volcar el coche en el que viajaba a la altura de Cehegín

Una mujer de 77 años resultó herida este jueves en Cehegín al salirse de la carretera y volcar el vehículo en el que viajaba, informan fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Centro de Coordinación de Emergencias. El accidente tuvo lugar este jueves por la mañana en la autovía RM-15 (Caravaca de la Cruz-Murcia) a su paso por el término municipal de Cehegín.

Ocurría sobre las nueve y cuarto de la mañana, en el kilómetro 51 de la citada vía, cuando, por razones que se desconocen, el conductor perdió el control del turismo, se salió de la carretera y volcó en la mediana. Testigos alertaron al 112.

Al lugar se movilizaron patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, así como efectivos de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región y ambulancias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, detalla Emergencias.

De los dos ocupantes del vehículo siniestrado, uno pudo salir por sus medios, ileso, mientras que la septaugenaria que tuvo que ser rescatada y puesta a disposición de los sanitarios que, tras estabilizarla, la trasladaron en ambulancia al Comarcal del Noroeste, en Caravaca de la Cruz, a fin de ser sometida a un examen médico más en profundidad, para descartar complicaciones. Afortunadamente, a priori su estado no revestía gravedad.